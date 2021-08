Synet af tre små drenge på række i fuld garderuniform med blå bukser, røde kvaster og hvide bånd har fået kronprins Frederik ud i solskinnet på Amalienborg Slotsplads.

Drengene var i fuld gang med at lege vagtskifte i deres uniformer, da Kronprinsen kom og hilste på og fik taget et billede sammen med de små livgarder.

»Vi bliver passet ekstra godt på i dag,« skriver Kongehuset på den officielle Instagram-profil for det danske kongehus, hvor billedet er blevet delt torsdag.

Billedet har allerede fået over 17.000 likes.

To af drengene er tvillinger og hedder Malthe og William. De fylder fem år i næste måned. Den anden dreng hedder Carl. Drengene havde aftalt at mødes på slotspladsen for at overvære vagtskiftet klokken 12. Anledningen var, at Carl skulle købe et par aflagte livgarde-sko, som Malthe og William var vokset ud af.

Efter skoudvekesling og vagtskifte legede drengene selv vagtskifte på pladsen, indtil to personer fra Kongehuset kom og spurgte, om de havde lyst til at hilse på Kronprinsen.

»Drengene var helt vilde, da de fik det at vide. Det var stort for dem, men de var også ret generte,« siger Malthe og Williams far, René Olsen, der var med drengene inde at marchere på slotspladsen.

»Kronprinsen satte sig på knæ og roste drengenes uniformer. Han spurgte også, om det ikke var lidt varmt at have på sådan en sommerdag. Drengene var helt paf, men Kronprinsen var rigtig flink og god til at snakke med dem,« fortæller René Olsen om det særlige øjeblik.

Det er ikke første gang, de to tvillinger har mødt kronprins Frederrik. Sidste sommer gik drengene en vagtrute i deres uniformer sammen med nogle soldater på Kastellet, da Kronprinsen kom løbende forbi på sin løberute. Drengene stillede straks op og præsenterede gevær, og Kronprinsen stoppede op og hilste pænt på dem, inden han løb videre.

»Far, far. Det var jo Kronprinsen!« råbte tvillingerne begejstret til deres far.

Da kronprins Frederik så så dem igen til vagtskifte på slotspladsen, spurgte han deres far, René Olsen, hvordan drengenes interesse for livgarden var opstået.

»Det var meget sødt af ham, at han var interesseret i at vide, hvorfor mine drenge er blevet så bidt af det. Jeg fortalte ham, at det hele startede, da de ikke var mere end halvandet år gamle og var med deres mormor og tante Irene inde for at se på soldater en dag. De blev bare fanget af det med det samme, og så købte vi et sæt nattøj til dem med rød gallauniform, som de efterfølgende bare ikke ville ud af igen,« siger René Olsen.

Derefter fik drengene syet en meget vellignende uniform hos systuen Karlas Kostumer med bjørneskindshue og alt udstyr til.

Familien bor i Kastrup, og de senere år har René Olsen læsset drengene i en ladcykel og cyklet dem ind til slotspladsen op til fire gange om ugen. Nu har han fået andre arbejdstider, så nu bliver der oftest kun patruljeret og holdt vagt i weekenden.

Tvillingerne har flere gange været i medierne med billeder og film af deres patruljeren. Sidste år fik de et par medaljer til uniformen, da et videoklip af dem på slotspladsen blev kåret til det sjoveste klip i 2020 i TV 2s årskavalkadeshow.

Deres far, René Olsen, lægger også billeder af drengene på en Instagram-konto, som har over 8.000 følgere.