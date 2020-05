»Artiklen indeholder utallige unøjagtigheder og urigtige oplysninger.«

Sådan lyder det i et sjældent og opsigtsvækkende genmæle fra Kensington Palace.

Prins Williams og hertuginde Kates London-residens svarer igen på en artikel i magasinet Tatler, som forleden havde en historie om hertuginden. Det skriver People.

Artiklen havde overskriften 'Catherine the Great' og handlede blandt andet om, at Kate Middleton angiveligt har været stresset og udmattet på grund af den store arbejdsbyrde, hun har haft, siden prins Harry og hertuginde Meghan brød med kongehuset.

Hertuginde Meghan og prins Harry. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Hertuginde Meghan og prins Harry. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

»Kate er rasende over arbejdsbyrden. Hun smiler selvfølgelig og opfører sig ordentligt, men hun gider ikke. Hun føler sig udmattet og fanget,« har magasinet citeret en 'tæt ven' for at sige.

Ifølge en talsperson fra Kensington Palace blev de ikke præsenteret for påstandene i artiklen, inden den blev publiceret. Slottet er derfor rasende og kalder stort set artiklen for løgn og latin.

Magasinet selv er dog bestemt ikke enige i kritikken fra Kensington Palace og siger følgende:

»Tatlers chefredaktør støtter arbejdet, som Anna Pasternak (journalisten bag artiklen, red.) har lavet, og hendes kilder. Kensington Palace har vidst i flere måneder, at vi ville udgive 'Catherine the Great'-historien, og vi bad dem om at samarbejde. At de nægter al kendskab til artiklen, er kategorisk løgn.«

Prins William og Kate Middleton. Foto: POOL Vis mere Prins William og Kate Middleton. Foto: POOL

Kensington Palace har ikke præciseret i deres pressemeddelelse, hvilke elementer af historien, de mener, er usande.

People har angiveligt talt med en royal kilde tæt på parret, som understøtter den officielle meddelelse fra Kensington Palace.

Ifølge kilden er der på ingen måde hold i rygterne om, at Kate Middleton skulle føle sig overvældet over arbejdsbyrden i kølvandet på prins Harry og Meghan Markles flugt fra det royale liv.

Prins William og hertuginde Kate er i øjeblikket isoleret i deres landejendom Anmer Hall i England med deres tre børn, mens hertuginde Meghan og prins Harry befinder sig i Los Angeles, USA, med deres søn, Archie.