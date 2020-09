Den skandaleombruste prins Andrew kan i øjeblikket glæde sig over, at ikke alt i hans liv er præget af modgang.

Han får inden længe en ny – positiv – titel at bryste sig med: Morfar. Hans yngste datter, prinsesse Eugenie, er nemlig gravid.

Det afslører det britiske kongehus i et opslag på Instagram, hvori det lyder, at hun og ægtemanden Jack Brooksbank venter barn i starten af 2021. Noget, de ifølge opslaget er 'meget glade for at kunne annoncere'.

'Hertugen af York (prins Andrew) og Sarah (Ferguson, red.), hertuginde af York, hr og fru Brooksbank (svigerforældrene, red.), dronningen og hertugen af Edinburgh (prins Charles) er alle glade for nyheden,' står det desuden beskrevet i opslaget.

Teksten er akkompagneret med et billede af de vordende forældre. Et billede, der blev taget under deres bryllup i 2018.

Også på prinsesse Eugenies personlige Instagram-profil er nyheden blevet delt.

'Jack og jeg er så spændte på starten af 2021....' skriver hun i opslaget.

I samme forbindelse har hun delt et billede af sig selv i selskab med ægtemanden og et billede af et sæt små bamse-sutsko.

Nyheden om de lykkelige omstændigheder falder formentlig et tørt sted for det britiske kongehus, der på det seneste har været genstand for en del negativ opmærksomhed.

Foruden Donald Trumps stikpille til prins Harry og hertuginde Meghan, der blander sig i den amerikanske valgkamp, har også prins Andrews relation til den afdøde forretningsmand Jeffrey Epstein trukket overskrifter.

Og det er ikke kun medierne, der har opmærksomheden rettet mod de to mænds relation. Også FBI har den britiske prins i søgelyset.

FBI efterforsker i øjeblikket den afdøde Jeffrey Epstein for sexslaveri og salg af mindreårige gennem adskillige år. Og netop prins Andrew, som havde et tæt forhold til Epstein, er blevet beskyldt for at have benyttet sig af Jeffrey Epsteins sexslaver.

Selv afviser prinsen alle anklager, men den massive omtale har haft konsekvenser for familien.

I juli lykkedes det dog. Ved et lille intimt bryllup sagde prinsesse Beatrice ja til sin forlovede, Edoardo Mapelli Mozzi.