Der var i den grad kærlighed i luften, da Luxembourgs prins Louis og Scarlett-Lauren Sirgue meddelte omverden, at de havde valgt at forlove sig.

Men der bliver ikke noget bryllup alligevel.

Den 35-årige prins, som er det tredje barn af storhertug Henri og storhertuginde Maria Teresa, har nemlig – i fællesskab med Scarlett-Lauren Sirgue – valgt at hæve forlovelsen. Det bekræfter de over for det franske magasin Point de Vue.

»Vi har besluttet ikke at fortsætte med vores romantiske forhold, men vi fortsætter med at være dybt forbundet igennem venskab og ømhed. Det er en beslutning, vi har truffet i fællesskab efter grundig overvejelse. Vi er fortsat bundet sammen af stor respekt og oprigtig beundring for hinanden.«

Prins Louis uddyber, at der ikke hang en skygge af problemer henover parret, men at det ganske enkelt var fundamentale meningsforskelle, som gjorde, at de to ikke kunne fortsætte som par.

»Da vi blev forlovet, diskuterede vi selvfølgelig de spørgsmål, der kunne være omkring Scarletts indtrædelse i den royale familie, med alt hvad det indebærer, og der var ingen udfordringer.«

Men noget har altså ændret sig, siden prinsen og Scarlett-Lauren Sirgue, der arbejder som advokat, nu har valgt at sige stop.

Prins Louis har tidligere været gift med Tessy Antony de Nassau, som han har to børn med.