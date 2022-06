Lyt til artiklen

Kronprinsesse Mary er tirsdag formiddag taget til Sydsjælland.

Her skal hun sammen med Mary Fonden besøge Haslev Idrætsefterskole for at tale med skolens elever om ensomhed, usikkerhed og fællesskab.

B.T. dækker kronprinsessens besøg, og måske kommer vi her nærmere ind på kronprinsesse Marys tanker omkring situationen med Herlufsholm kostskole, hvor de netop lige nu kæmper med en usund kultur blandt eleverne.

Kronprinsparrets ældste barn, prins Christian går som bekendt på Herlufsholm kostskole, ligesom det er planen, at hans lillesøster prinsesse Isabella skal gå der efter sommerferien.

Siden TV 2 tidligere på året udsendte en dokumentar, der afslørede en voldelig kultur på skolen, har det imidlertid været til debat, om kronprinsparrets børn fortsat bør gå på skolen.

For nylig mente en overvejende del af danskerne i en YouGov-undersøgelse foretaget for B.T., at børnene bør trækkes ud, men senest har kongehuset via kommunikationschef Lene Balleby meldt ud, at der foreløbig ikke er nogen ændringer om børnenes skolegang.

Følg med live øverst i artiklen.