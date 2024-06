Han var bare ni år, da han arvede et slot og fik at vide, at han skulle være landmand.

Og som knap 19 årig kunne han have slået både sig selv og sin bror, kronprins Frederik ihjel, da han kørte galt i en bil i Frankrig.

Prins Joachims liv taget flere drejninger.

Han har har skaffet sig af med sit slot, hans børn har mistet deres kongelige titler, og han har forladt Danmark, fået et job og i en periode haft et noget anstrengt forhold til sin bror og mor.

Men hvor står prins Joachim egentlig nu? Hvad laver prinsen i USA? Og kan han og prinsesse Marie komme tilbage til Danmark?

Det ser vi nærmere på i denne uges udgave af 'Kongehuset bag kulissen', der handler om prins Joachim, der fylder 55 år fredag.

Vært: Silla Bakalus, B.T.s kongehusreporter

Gæst: Jakob Steen Olsen, kongehuskommentator hos Berlingske og

Gæst: Thomas Larsen, kongehusekspert

Producer:

Programansvarlig:Laura Hellensberg Abildgaard

Vil du have flere royale nyheder, så tilmeld dig nyhedsbrevet ‘Kongehuset bag kulissen’ fra Silla Bakalus, så får du hver uge de vigtigste royale nyheder.