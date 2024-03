'Kongehuset bag kulissen'.

Sagen om prinsesse Kate fortsætter ufortrødent - i denne uge har en ny video fået meget opmærksomhed, og nu bliver det privathospital, der stod for Kates operation også inddraget i sagen.

Vi vender det seneste nye i den efterhånden lange saga om, hvad der egentlig foregår med prinsessen af Wales.

Senere i udsendelsen vender vi snuden hjemad. Vores Kongepar har nu siddet i sadlen i lidt over to måneder - vi taler om flere af de markante ændringer, der er sket - og er på vej - og så skal vi tale om den festmiddag, kong Frederik og dronning Mary holdt for regeringen mandag.

Med mig i studiet har jeg altid skarpe Jakob Steen Olsen, kongehuskommentator på Berlingske.

Mit navn er Fie West - velkommen til.