Norske prinsesse Märtha Louises eksmand, forfatter og kunstner Ari Behn døde 25. december denne jul, og nu skal han bisættes.

Flere repræsentanter for de forskellige nordiske kongehuse deltager, når der siges et farvel til forfatteren, som valgte at tage sit eget liv. Her kan man følge dagens forløb live. Man kan også se tv-signal live øverst i artiklen.