En længe ventet statue af prinsesse Diana bliver torsdag eftermiddag afsløret i England. Statuen er en markering af, at prinsesse Diana torsdag ville fylde 60 år, hvis hun stadig var i live.

Men noget helt andet tager en del af opmærksomheden. Det er nemlig første gang i lang tid, at prins William og prins Harry offentligt skal stå side ved side. Og det bliver spændende at se, om de to brødre formår at lægge deres stridigheder til side.