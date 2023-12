Prins William og hertuginde Kate er populære blandt briterne. Og sidstnævnte har stort set siden hun blev en del af det britiske Kongehuset, været evigt højt rangeret i popularitetsmålinger i hjemlandet.

Ifølge forfatter og journalist Lone Theils, der har boet 16 år i London og dækket det britiske kongehus, skyldes det først og fremmest, at hun aldrig sætter en fod forkert, og gør sit arbejde. Men også det faktum, at Kate giver familien et strejf normalitet, er med til at gøre hende meget populær.

»Hun er med til at give prins William en almindelig familiefølelse, og det synes rigtig mange briter er sympatisk ved hende,« forklarer Lone Theils i ugens udgave af B.T.-podcasten 'Kongehuset bag kulissen'.

Hertuginde Kate kommer ganske vist fra en økonomisk velstående familie, men har trods alt levet et langt mere normalt liv end prins William, og det har også smittet af på familiens vaner. Det fik engang dronning Elizabeth til at spærre øjnene op under et besøg.

»Dronning Elizabeth besøgte dem og kunne ikke forstå, at de sad ude i køkkenet. Dronningen sagde; det er jo kun personalet, der er i køkkenet - og netop det elsker William, for det giver ham et anker i et liv, der på alle måder er usædvanligt,« forklarer Lone Theils.

Hun påpeger også, at de royale børn også har en indvirkning på, hvorfor hertuginde Kate er populær. Børnene skaber nemlig tit overskrifter, som får de fleste briter til at trække på smilebåndet - de seneste år har det især været femårige prins Louis, der altid er garant for en grimasse. Senest under en julekoncert.

Prins Louis stjal senest billedet under en julekoncert, hvor han pustede sin søsters lys ud. (Photo by Chris Jackson / POOL / AFP) Foto: Chris Jackson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Prins Louis stjal senest billedet under en julekoncert, hvor han pustede sin søsters lys ud. (Photo by Chris Jackson / POOL / AFP) Foto: Chris Jackson/AFP/Ritzau Scanpix

»Han er jo så charmerende og har ikke noget filter. Han har ikke lært, hvordan man er som royal endnu, og han kan ikke sidde stille, og det finder folk charmerende,« forklarer Lone Theils og tilføjer:

»Nogle medier har stillet spørgsmålstegn ved, om han var opdraget godt af Kate, men det havde ingen gang på jord - for folk elsker ham.«

Hør hele ugens udgave af 'Kongehuset bag kulissen' herunder. Ca. 21 minutter inde kan du høre journalist og forfatter Lone Theils fortælle, hvorfor William og Kate er så populære.