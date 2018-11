Han havde netop hilst på både kronprinsen og kronprinsessen og modtaget deres pris, da han vendte sig mod mikrofonen på scenen - og kom med en opfordring til danskerne.

Lørdag aften løb den populære og anerkendte forfatter Kim Leine med Kronprinsparrets Kulturpris og en check på 500.000 kroner, da 'Kronprinsparrets Priser 2018' blev afholdt og vist på DR1.

Flere af forfatterens romaner foregår og udspiller sig i Grønland, og han har på samme måde som den danske kongefamilie et nært forhold til landet mod nord, som han selv har boet i.

Efter at have modtaget prisen og taget opstilling foran mikrofonen var omdrejningspunktet for hans takketale derfor også på forholdet mellem den gamle koloni og Danmark. Det skriver DR.

Her ses Kim Leine sammen med Kronprinsparret.

Særligt valgte Kim Leine at sætte fokus på den skam, som han mener, der er til stede, fordi kun meget få danskere kender den fulde historie om den grønlandske kolonitid.

Ifølge forfatteren vokser den skyld sig større, jo mindre man ved. Og skyldfølelsen kan være med til at føre til en masse fordomme mellem danskerne og grønlænderne.

Derfor opfordrede han i sin tale danskerne til at skille sig af med skylden ved at skaffe sig mere viden.

»Vi skylder os selv og hinanden at skaffe os en større viden om vores fælles historie og langt om længe at smide skyldfølelsen, der hvor den hører hjemme – på bunden af Atlanterhavet,« sagde Kim Leine ifølge DR.

ARKIVFOTO. Foto: Søren Bidstrup Vis mere ARKIVFOTO. Foto: Søren Bidstrup

Der blev uddelt i alt fire priser, som Kronprinsparret giver til 'ekstraordinære indsatser inden for kultur og socialt arbejde', lørdag aften.

Udover 'Kronprinsparrets Kulturpris' til Kim Leine gik 'Kronprinsparrets Sociale Pris' på 500.000 kroner i år til Foreningen Grønlandske Børn, mens Kronprinsparrets to 'Stjernedryspriser' á 100.000 kroner gik til henholdsvis filminstruktør Annika Berg og den sociale organisation Fundamentet.

'Kronprinsparrets Priser' blev indstiftet af Bikubenfonden i 2004 som en bryllupsgave til Kronprinsparret.

Hvert år udpeger Kronprinsparret fire prismodtagerne efter indstilling fra to rådgivende komitéer med ekspertise inden for henholdsvis kultur og socialt arbejde.