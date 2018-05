Et nyt portræt af en letpåklædt grevinde Alexandra vækker opsigt, men grevinden selv er meget begejstret for værket.

Det fortæller grevinde Alexandras privatsekretær Helle von Wildenrath Løvgreen til BT.

»Grevinden er vældig begejstret for det og synes, at der er mange finurlige detaljer, som er kommet med. Hun er rigtig rigtig glad for det,« siger Helle von Wildenrath Løvgren, som forklarer, at det var kunstnerens valg, at grevinden skulle være meget bar på maleriet, der lørdag blev afsløret på Galleri Puls Art.

Det bekræfter kunstneren Lill-Marlen Elnegaard også overfor BT.

Huden er en del af historien

Forud for portrættet blev der taget nogle billeder af grevinde Alexandra, som kunstneren malede efter. I forbindelse med fotoshootet bad hun grevinden tage en nedringet kjole med.

»Jeg bruger huden som en del af historiefortællingen, når jeg portrætterer kvinder. På den måde kan jeg male små mønstre, der går henover huden. Så i forhold til min måde at male på, er det bedst, at kvinden ikke har al for meget tøj på. Og det var hun med på, heldigvis,« siger Lill-Marlen Elnegaard.



Grevindens sekretær fortæller også, at grevinden var med på idéen.



»Som jeg selv har hørt det, er det en hyldest til kvinden. Så der er fuld forståelse for, at hun blev portrætteret på den måde,« siger Helle von Wildenrath Løvgreen.

Kunstneren forklarer, at den lette påklædning er med til at vise grevinden på en hel ny måde.

»Den bare hud og nøgenheden tager fokus væk fra, at hun er grevinde og viser, at hun bare er en kvinde ligesom alle os andre, som har gået gennem livet med både sorger og smerter og glæder og succeser.«

Foto: Lill-Marlen Elnegaard Foto: Lill-Marlen Elnegaard

Helt så begejstret er kongehusekspert Søren Jakobsen ikke. Over for BT vurderede han tirsdag, at maleriet var lige vovet nok:



»Helt generelt er det upassende for en grevinde at få lavet sådan et portræt af sig selv. Billedet er noget udenfor de normale retningslinjer - man ser ikke andre i grevinde- og baronesse-klassen få lavet lignende billeder. Det er en kikser,« sagde kongehuseksperten.

En serie af stærke kvinder

Maleriet af grevinde Alexandra er et af de sidste i en serie med kvinder, som Lill-Marlen Elnegaard har lavet.

Grevinden er dog den eneste kendte i serien. Da hun mødte grevinde Alexandra, var det helt åbenlyst for hende at spørge, om hun ville være en del af serien.

»Jeg er meget inspireret af stærke kvinder. Kvinder, der har levet, der har opnået nået, der har rejst, der har erfaring, og så var det egentlig meget naturligt at spørge om lov til at portrættere hende,« siger kunstneren.

Personlige samtaler og symboler

Lill-Marlen Elnegaard fortæller, at hun mødte grevinde Alexandra på en kunstmesse for to år siden, hvor grevinden så et af de første kvindelige portrætter, som kunstneren havde lavet. Derefter inviterede Lill-Marlen Elnegaard på besøg for at se de øvrige portrætter i serien, og her blev de enige om, at grevinden også skulle medvirke.



»Grevinden synes vældig godt om kunstnerens billeder og udtryksform,« siger Helle von Wildenrath Løvgreen.



Efter mange personlige samtaler, fortæller kunstneren, at hun kom ind på livet af grevinden og på den måde også fandt frem til nogle symboler og en baggrund, der gav mening at inddrage i maleriet.



Derfor kan man også se grevinde Alexandras våbenskjold i maleriet og et gammelt verdenskort, som repræsenterer de mange rejser, den 53-årige grevinde har været på.