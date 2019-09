Man mente, at hvid lakering fra hans Fiat Uno blev fundet på den Mercedes, der i 1997 forulykkede med prinsesse Diana på bagsædet.

Men i 22 år har han nægtet at skulle være involveret i den tragiske dødsulykke i Paris, som tog livet af den dengang 36-årige prinsesse Diana.

Mange har forsøgt at få Le Van Thanhs egen forklaring, men han har hver gang nægtet at tale med både efterforskere og journalister.

Indtil nu - hvor han for første gang fortæller, at det var fransk politi, der bad ham tie stille dengang.

Der er stadig en del mystik omkring bilykken, der tog livet af prinsesse Diana i Pont de l'Alma-tunellen i Paris for 22 år siden. Foto: PIERRE BOUSSEL

»Lad være med at tage derover,« havde en fransk betjent angiveligt sagt, da det britiske politi gik ind i sagen og bad ham afgive forklaring, fortæller den i dag 44-årige Le Van Thanh til Daily Star.

Den dengang 22-årige taxachauffør blev interessant for de britiske efterforskere, da han kørte rundt i en hvid Fiat Uno - identisk til én, der skulle have ramt prinsesse Dianas Mercedes kort tid inden dødsulykken og efterladt et spor af sin egen hvide lakering.

Og Le Van Thanhs navn blev kun endnu mere interessant, da hans far i 2006 hævdede, at sønnens hvide bil havde fået en ny rød lakering kort efter ulykken.

Taxachaufføren nægtede at have ført det involverede køretøj, blev afhørt og løsladt af fransk politi, og siden har han nægtet at tale med nogen.

Til Daily Star forklarer han i dag, at man ikke nødvendigvis skal tillægge ham nogen motiver, blot fordi han fik ændret farven på sin bil.

»Politirapporten - de ved, hvorfor jeg fik den lakeret. Når du ikke har nogen penge, og du har en gammel, ødelagt bil, hvad gør du så?,« siger han ifølge Daily Star gennem en tolk.

Han tilføjer, at han dengang følte sig både uskyldig og frikendt. Og efter råd fra fransk politi tav han stille, da britisk politi henvendte sig, hævder han.

»Ved du, hvad det franske politi fortalte mig? 'Det er ikke den samme lov som i Frankrig. Lad være med at tage derover (til England, red.)'.«

Prinsesse Diana fotograferet i 1997 sammen med sønnerne William og Harry - tre år inden dødsulykken. Foto: WERNER NOSKO

Foruden prinsesse Diana omkom også hendes elsker, den 42-årige millionærsøn Dodi Fayed. Og hans fars advokat, Michael Mansfield, fortæller om de nye oplysninger:

»Der er en reel undren her, for de franske autoriteter var særdeles opsatte på at sikre, at paparazzi-fotograferne (som kørte efter prinsessens bil, red.) fik skylden for ulykken. Han (Le Van Thanh, red.) fik sin bil lakeret på ny. Den Mercedes ramte tydeligvis Fiat'en.«

Advokaten understreger, at han ikke skal gøre sig klog på, om føreren af prinsessens Mercedes kørte for stærkt, om den hvide Fiat Uno kørte i den forkerte vognbane, eller hvad der skete i Pont de l’Alma-tunnellen i Paris.

En Metropolitan Police-undersøgelse fra 2004, der skulle undersøge de forskellige konspirationsteorier omkring prinsesse Dianas død, har dog frikendt Le Van Thanh for at være årsag til ulykken. Man mener dog stadig, at han kan være et værdifuldt vidne.