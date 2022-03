Var det dronning Elizabeths idé, og var den godkendt af de andre medlemmer af kongehuset – eller snigløb prins Andrew dem alle?

Det er et af flere store spørgsmål i de britiske medier dagen efter prins Andrews kontroversielle optræden, der har ført til skarp kritik af kongehuset. Ifølge Daily Mail har den sågar skabt splid i den royale familie.

For det, der for mange blot kunne tolkes som et rørende øjeblik, hvor den snart 96-årige dronning Elizabeths yndlingssøn hjalp sin gamle mor på plads i kirken, kan også ses som noget af et kontroversielt statement.

Da prins Andrew med sin mor under armen gik ned gennem Westminster Abbey til prins Philips mindehøjtidelighed, var det nemlig ifølge flere royale kommentatorer en slags blåstempling fra dronningen. At prinsen – trods sin blakkede fortid, der talte et forlig i en sag om sexmisbrug for få måneder siden – stadig ses som en del af den royale familie.

Prins Andrew fulgte sin mor ned på plads i kirken. Foto: RICHARD POHLE

Og det har skabt røre på Twitter, hvor flere brugere langer ud efter kongehuset og kalder det 'et slag i ansigtet for ofre for sexforbrydere'.

»Vi ser ud i en splittet opfattelse af, hvad det er for nogle signaler, der sendes, og hvorvidt dronning Elizabeth har ageret som en mor, eller som det kongelige overhoved«, siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der igennem mange år har boet i London og fulgt det britiske kongehus.

Han fortæller, at bølgerne også gik højt onsdag morgen på ITVs morgenprogram, hvor chefredaktørerne fra de to store britiske aviser Daily Mail og The Mirror debatterede sagen.

»Begge chefredaktører var relativt forargede over, at dronningen havde taget det valg. De respekterede hende og forstod hendes personlige begrundelser, men de hæftede sig ved, at man har indgået et 12 millioner pund dyrt forlig (forliget med Virginia Giuffre, red.), og at det sender nogle helt forkerte signaler,« lyder det fra Illeborg.

It was a slap in the face to see the Queen as Head of State publicly endorse disgraced Prince Andrew with such a prominent role at Prince Philip memorial service. Like all is forgiven & forgotten? It’s not.



Royal Family don’t care what we think or feel. Entitled galore. Shameful pic.twitter.com/vJaxVT6g7v — Dr Shola Mos-Shogbamimu (@SholaMos1) March 30, 2022

Ifølge Daily Mail har beslutningen også skabt splid internt i den royale familie, da flere anonyme kilder med tilknytning til kongehuset beretter til mediet, at det ikke var aftalt med hele den royale familie på forhånd, at prinsen skulle følge sin mor hele vejen ind i kirken.

En kilde siger blandt andet, at både prins Charles og prins William bestemt ikke var glade for, at prins Andrew havde bragt sig selv i centrum.

Ifølge kilderne er det også tvivlsomt, hvorvidt det var planlagt, at prinsen skulle følge dronningen hele vejen ned på plads – eller om det var noget, som prinsen eller hans mor besluttede i sidste øjeblik.

Flere royale kommentatorer undrer sig over, at dronningen ikke valgte en af sine andre sønner, prins William eller en af kirkens tjenere.

Det er værd at bemærke, at prins Andrew ikke var placeret på stolerækken ved siden af sin storebror, prins Charles, som han ellers har været grundet den britiske tronfølge, der favoriserer mænd over kvinder. I stedet var det prinsesse Anne, der sad ved siden af prins Charles. Foto: POOL

Det påpeges dog også fra flere kommentatorer, at valget i sidste ende formentlig har været dronning Elizabeths alene, og det sagtens kan ses som hendes forsøg på en offentlig tilgivelse af prins Andrew.

Prinsen, der engang var nummer to i tronfølgen, var tidligere et meget populært medlem af kongehuset grundet sin deltagelse i Falklandskrigen.

»Dette var hendes måde stille at vise, at 'o.k., han har lavet noget lort, som var frygteligt, men han er min søn',« har BBCs royale korrespondent, Jennie Bond, blandt andet udtalt til The Express.