En opsigtsvækkende passage, der både inkluderer prins Harrys penis og hans mors læber, er de seneste dage gået viralt på Twitter.

»Jeg tror i ramme alvor, at hvis dronningen stadig var i live, ville det have slået hende ihjel at læse om prins Harry, der tænker på sin døde mor, mens han bruger Elizabeth Arden på sin frostskadede penis,« lyder en af de mange kommentarer fra folk, der ikke ved, om de skal grine eller græde.

Siden prins Harrys selvbiografi 'Reserven' blev udgivet tirsdag, er både de britiske og internationale medier oversvømmet med den ene vilde historie efter den anden om et slagsmål med prins William, prinsens brug af hårde stoffer, drabet på 25 Taleban-krigere, og hvordan han mistede sin mødom til en ældre 'hestepige'.

Allerede da en spansk oversættelse af bogen blev lækket et par dage inden den officielle publicering, begyndte historierne om prins Harrys frostskadede penis at cirkulere.

Og det er kun blevet intensiveret efter offentliggørelsen af den engelske version – og ikke mindst lydbogen.

Her har prins Harry nemlig selv indtalt historien om, hvordan han fik frostskader på sin penis efter en velgørenhedstur til Antarktis. Efter store smerter og frustration fik han på et tidspunkt et råd fra en veninde om at smøre en creme fra Elizabeth Arden på skaderne.

»Den creme brugte min mor til læberne. Mener du virkelig, at jeg skal smøre den på min tissemand?« spørger han i den danske oversættelse af bogen.

»Jeg fandt en tube og åbnede den. Lugten førte mig straks tilbage til en anden tid. Det var, som om mor befandt sig i værelset med mig. Jeg tog en lillebitte smule og smurte den på mine nedre dele. Det føltes mere end underligt.«

How is this real? pic.twitter.com/D0XSDFqEMG — Ξvan Ross Katz (@evanrosskatz) January 11, 2023

Og det er denne passage, der siden er gået viralt på Twitter. I den engelske version holder prinsen nemlig en kunstpause, som har gjort flere ubehageligt til mode.

»I felt as if my mother was right there in the room. Then I took a smidge and applied it … down there,« siger han i indtalingen af kapitel 43, som har vakt stærke reaktioner.

Et udsnit lyder:

Ordene 'min penis', 'mor' og 'læber' burde aldrig optræde sammen nogensinde

Denne bog er et freudiansk mareridt

Ingen mor har lyst til at 'befinde sig i værelset', når du smører Eight Hour Cream *host* dernede

Freud er lige brudt ud af sin grav for at købe et eksemplar af bogen

Hvornår kommer filmatiseringen af dette kapitel alene?

Vi behøver ikke at dele alt, hvad vi oplever

Den stakkels fyr har aldrig kunnet tale frit, og nu lukker han op for det hele, men knægt, jeg lover dig, der er nogle ting, som er okay at holde for sig selv

Noget tyder dog på, at de mange intime detaljer har været gode for forlaget. I Storbritannien blev 'Reserven', der på originalsproget hedder 'Spare', solgt i imponerende 400.000 eksemplarer på sin første dag i handlen. Dette skulle kun tidligere være overgået af 'Harry Potter'-bøgerne, skriver Ritzau.