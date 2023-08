Ét sted i Danmark er chancen for at komme med til prins Christians fødselsdagsfest langt større end i resten af landet.

De er nemlig kun 12 mulige kandidater på øen – til gengæld har borgmesteren ét særligt ønske til sine to udvalgte teenagere.

Forleden afslørede Kongehuset, at man i forbindelse med prins Christians 18-års fødselsdag den 15. oktober vil holde et stort gallataffel på Christiansborg med en gæsteliste bestående af unge, der afspejler prinsens egen generation.

Udover repræsentanter fra udvalgte ungdomsorganisationer samt unge, der har markeret sig inden for sportens, kunsten og kulturens verden, vil man også invitere to 18-årige fra hver af Danmarks 98 kommuner.

To 18-årige fra hver af landets kommuner får mulighed for at deltage i prins Christians 18-års fødselsdag til oktober. Foto: Franne Voigt Vis mere To 18-årige fra hver af landets kommuner får mulighed for at deltage i prins Christians 18-års fødselsdag til oktober. Foto: Franne Voigt

Det er op til hver enkelt kommune at finde sine to 18-årige, og der er konkurrencen mindst på Læsø, da der ifølge Læsø kommune p.t. kun bor tolv 18-årige på øen.

»Vi kommer til at sende et brev ud til de 18-årige, hvor de bliver bedt om at forholde sig til, om de har lyst til at deltage eller ej,« fortæller borgmester i Læsø kommune, Tobias B. Johansen (V).

Han tilføjer, at de endnu ikke har låst sig 100 procent fast på, hvordan de vil udvælge deres to unge borgere, men de har et ønske om, at de udvalgte vil iføre sig Læsøs særlige folkedragt til festen.

»Vi fik jo skænket vores folkedragt af Margrethe den første (Ifølge et sagn, red.), så vi skriver i det her brev, at hvis de unge kunne tænke sig at iklæde sig vores folkedragt til festen, så vil vi tage det med i overvejelserne, når vi udvælger, hvem der skal repræsentere Læsø,« lyder det videre fra Tobias B. Johansen.

Læsøboer i deres særlige folkedragt. Foto: Privatfoto Vis mere Læsøboer i deres særlige folkedragt. Foto: Privatfoto

Hvad gør I, hvis ikke der er nogen, der har lyst?

»Haha, det ved jeg faktisk ikke. Men det tror jeg heller ikke sker. Det er nogle rigtig gode unge mennesker, som gerne vil tage det ansvar at repræsentere Læsø udadtil. Så det er slet ikke i overvejelserne.«

Hvis vi siger, at alle 12 melder sig. Er det så dem, der er klar på at iklæde sig folkedragten, der står forrest i køen?

»Muligvis. Det synes vi kunne være rigtig fint. Vi skal først og fremmest sikre os, at de tager afsted i god mening og ikke bare gør det for at lave sjov og spas med det. Der er jo ikke så mange, så vi kan næsten tage en snak med dem alle individuelt og høre, hvad de tænker om det hele.«

Unge Læsøboere i 2013, da dronning Margrethe og prins Henrik besøgte øen. Måske en af de 18-årige står på billedet? Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Unge Læsøboere i 2013, da dronning Margrethe og prins Henrik besøgte øen. Måske en af de 18-årige står på billedet? Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Hvad er Læsøs forhold til Kongehuset?

»Det er udmærket. Familien har jævnligt været på besøg for at besøge et vennepar – Augustinusfamilien – som har boet på Læsø. Så uofficielle besøg har der været temmelig mange af, og på Læsø skal man kunne være i fred, uanset hvem man er.«

Tobias B. Johansen tilføjer:

»Der har også været et par officielle besøg. Dronning Margrethe og prins Henrik var her efter hendes fødselsdag for en del år siden, og kronprinsen var her i forbindelse med optagelser til en af Mikkel Behas tv-serier, hvor de var ombord på en Læsø-fiskekutter og fange hummere.«

Hvad synes du kære læser? Hvordan skal din kommune udvælge hvilke to 18-årige borgere, der skal med til prins Christians fødselsdagsfest?

