Hvem har den hårdt pressede kulturbranches ryg i disse coronatider?

I hvert fald ikke kulturminister Joy Mogensen, hvis man spørger stifter af og skribent på Føljeton Oliver Stilling, der blandt andet skriver om kultur. Han mener, at Dronningen bør indsættes som kulturminister i stedet. Og nej, det er ikke en spøg.

'Der er brug for en lederskikkelse på posten, en kulturens ambassadør, et menneske, som kulturlivet respekterer,' skriver han i Føljeton.

Over for B.T. understreger han, at forslaget er reelt. At han mener, at man bør overveje at indsætte den danske regent på posten med en såkaldt solnedgangsklausul – altså midlertidig.

»Kulturen har brug for en ambassadør, der siger, den er vigtig,« forklarer han.

Og det er altså her, Dronningen ifølge Oliver Stilling passer perfekt ind.

»Hun nyder meget bred respekt. Så vil nogle måske mene, at det kan man ikke, og at hun sikkert vil sige nej. Men jeg tror ikke, hun ville sige nej. Hun stillede jo op den aften og holdt en ekstraordinær tale for danskerne.«

»Regeringen er i forvejen i gang med at lave nødlove om grænselukning og fængselsstraf for tyveri af håndsprit. Alt kan ligesom lade sig gøre for tiden.«

Dronning Margrethe og prinsesse Benedikte åbnede i februar udstillingen 'Fabergékammeret' på Amalienborgmuseet. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Idéen om at gøre dronning Margrethe til kulturminister kom til Oliver Stilling, da han i sidste uge faldt over et klip med majestæten, der klippede en hat formet som en gravhund.

Klippet gik i sidste uge viralt, og selvom det godt nok er af ældre dato, spredte det god stemning.

Og det er netop den gode stemning, vi – også – har brug for i disse dage, mener Oliver Stilling.

»Man har brug for en stemme, som ligesom maner til besindighed og giver ro på. En, der minder om, at vi har klaret værre ting. En, der har lidt perspektiv. Det er bare det, der skal til.«

Netop Dronningen besidder ifølge Oliver Stilling ovenstående egenskaber, og så har hun en stor forkærlighed for netop kulturen.

»Når man hører hende tale, kan man høre, at hun er bredt favnende. Hun er til opera og ballet, det klassiske og det, der er grøn Tuborg-agtigt. Hun er der altid og kender sit H. C. Andernsen. Hun er dannet og velbevandret. Det, tror jeg, der er brug for.«

»Og så er det Dronningen. Hun har bare en særlig aura.«

Det er netop her, Joy Mogensen ifølge Oliver Stilling mangler noget. Hun er af branchen blevet kritiseret for ikke at gøre noget og for at have kaldt det 'upassende' at tale om kultur i et interview med Berlingske.

Joy Mogensen har indkaldt til forhandlinger om at holde hånden under kulturlivet. Foto: Philip Davali

Kritikken har fået kulturminsteren til at indkalde til forhandlinger om kulturen.

»Jeg har hele tiden sagt, at kulturlivet så vidt muligt skal omfattes af de generelle hjælpepakker, men vi har også i de seneste uger set på, hvem der har brug for særlige løsninger,« har hun i den forbindelse udtalt. Mandag eftermiddag er der ikke kommet noget på plads.

Men det handler ikke kun om forhandlinger, mener Oliver Stilling.

»Det kan godt være, Joy Mogensen er god til den del, der er meget kommunal og forhandlingsorienteret. Men den del, hvor man tager kulturen seriøst, er hun meget svag på. Den del, der handler om at være ambassadør for kulturen.«

Ud over at Dronningen ifølge Oliver Stilling ville kun indgyde håb i kulturbranchen, ser han også andre fordele ved at udnævne hende til kulturminister.

»Når man kigger på nyhedsbilledet, har det længe været præget af panik og angst, men der er begyndt at komme nyheder, der fokuserer på løsninger og innovationer.

»Det der med at få små doser af noget, der er livsbekræftende, er vigtigt,« siger han og henviser til, at det netop vil være en god nyhed, hvis Dronningen bliver udnævnt som kulturminister.

»Det ville også være en fantastisk branding af Danmark som et land, der prøver at få det hele vendt til noget positivt.«