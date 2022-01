Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen balancerer på en knivsæg over for Kongehuset i sagen om kronprins Frederiks rolle i Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

Uffe Elbæk (FG) har på vegne af Folketingets Kulturudvalg forsøgt at få klarhed over, hvad Kronprins Frederik stemte, da han som IOC-medlem i 2015 skulle være med til at afgøre værtskabet for det kommende vinter-OL i Beijing. Fredag valgte regeringen at boykotte legene diplomatisk på grund af Kinas overtrædelse af menneskerettighederne.

B.T. kan nu fortælle, at kulturministeren i et svar til Folketingets Kulturudvalg nu siger, at hun 'finder det kritisabelt, at store beslutninger i de internationale idrætsforbund, herunder beslutninger om værtskaber, er omgærdet af mangel på gennemsigtighed'. Desuden bemærker Ane Halsboe-Jørgensen, at det andet danske IOC-medlem, Poul Erik-Høyer har afsløret, at han stemte på Beijing.

Og de svar er meget gennemtænkte, forklarer B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S). Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S). Foto: Mads Claus Rasmussen

»Hun anstrenger sig for at gøre det til et organisationsproblem mere end noget andet. Det understreger pointen med, at det er et noget tricky territorie, man er ude i med Kronprinsen. Der går mere og mere politik i de her beslutninger, men hun anstrenger sig for, at det her ikke bliver et problem med Kongehuset,« siger hun.

Søs Marie Serup bemærker også, at Ane Halsboe-Jørgensen ikke benytter muligheden for at forsvare kronprins Frederiks beslutning om at holde sin stemme hemmelig.

»Hun er ikke ude i at forsvare Kronprinsen. Og det er måske også det, man skal lægge mærke til. Hun synes, der er et problem, og det vil hun gerne udtrykke. Og så finder hun så en måde, hvor hun kan gøre det uden at kritisere Kronprinsen direkte,« siger hun og tilføjer:

»Men bare det, at hun synes, det er et problem, det bliver jo så også et problem for Kronprinsen.«

Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Søs Marie Serup har tidligere rost kulturministeren for at turde italesætte den betændte idrætsdagsorden.

»Hun har udset, at det her er en god politisk sag, og en sag hun både kan og vil gøre noget ved. Og der bliver hun bremset af, at der så sidder en kronprins i IOC, som der skal tages et særligt hensyn til. Det havde hun helst været foruden,« siger hun.

Serup mener også, at politikerne og Kongehuset har aftalt, at Kronprinsens medlemskab ikke skulle blive politisk betændt.

»Det er den overenskomst, man har lavet med Kongehuset på det her område. Selvom det er politisk, så det står op over begge ører,« siger hun.

Uffe Elbæk fra Frie Grønne kræver svar fra kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Uffe Elbæk fra Frie Grønne kræver svar fra kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen. Foto: Niels Christian Vilmann

Uffe Elbæk læser kulturministerens svar, som om hun vil det samme som ham. Nemlig opnå en større gennemsigtighed i de store internationale idrætsorganisationer som IOC og FIFA.

»Men jeg læser også svarene, som om kulturministeren går på æggeskaller. Det har jeg forståelse for, fordi en regering jo ikke har lyst til at kritisere Kongehuset; det kender jeg ret godt til,« siger Elbæk til B.T.

De folkevalgte politikere og især regeringen kritiserer nærmest aldrig Kongehuset. Der er en uskreven aftale om, at man ikke retter offentlig kritik af medlemmerne af den kongelige familie.

»Kongehuset er på linje med Forsvarets Efterretningstjeneste i forhold til, at problemer på de områder, dem tager man internt, dem tager man ikke eksternt. Der er også en forventning om, at hvis man har taget den internt, så går Kongehuset selv ud og korrigerer det, der måtte være,« forklarer Søs Marie Serup og uddyber:

Kronprins Frederik blev i weekenden kritiseret af SF og Enhedslisten for sit daværende medlemskab af Den Internationale Olympiske Komité (IOC). Foto: Henning Bagger Vis mere Kronprins Frederik blev i weekenden kritiseret af SF og Enhedslisten for sit daværende medlemskab af Den Internationale Olympiske Komité (IOC). Foto: Henning Bagger

»Det ville være meget upassende at tage den i offentligheden. Men det er klart, at noget kan jo vokse sig til en så stor politisk sag, at man er nødt til at gøre det. Men så vil man altid tage den første med Kongehuset,« siger hun.

Uffe Elbæk mener, at Kongehuset har en særlig autoritet i det danske samfund, som gør, at politikerne er meget påpasselige med, hvad de siger.

»Det fordrer jo så også, at Kongehuset er påpasselig. Det er det, der er i spil her. Men jeg kritiserer jo heller ikke Kronprinsens intentioner med medlemskabet af IOC. Jeg kritiserer, at han kommer i en såbar position,« siger han.

Elbæk har mødt både Dronningen og Kronprinsen flere gange som partileder og kulturminister.

»Jeg har stor respekt for dem begge to. Både for deres rolle, men også for deres personer. Jeg har jo oplevet, at jeg har skullet trække vejret helt ned i maven og sige, jamen, min rolle skal også være at skulle kunne kritisere Kongehuset,« siger han.

Kongehusets kommunikationsafdeling har ikke ønsket at kommentere historien.