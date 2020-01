Selv om kongehuset har meddelt, at kronprinsparret ikke længere vil udleje deres luksuriøse schweiziske skihytte offentligt, så er det fortsat muligt at finde en udlejningsannonce på skipalæet.

Det afslører en søgning, som B.T. har foretaget. Ved relativt få klik på internettet dukker den kongelige hytte i det luksuriøse 'svenske' kvarter i kendisbyen Verbier i de schweiziske alper op på en hjemmeside.

B.T. har gennem schweiziske myndigheder fået bekræftet adressen på kronprinsparrets skihytte - i Schweiz kaldet et ’chalet’ - men det har ikke været muligt at få bekræftet, om der er tale om et officielt udlejningssite.

B.T. har gentagne gange rettet henvendelse til det pågældende site både per telefon og mail, men det er ikke lykkedes at få kontakt med sitet, der har en Facebook-side med 4.000 følgere. Seneste opslag er dog over et år gammelt.

Her ses kronprinsparrets hytte på udlejningsportalen, som B.T. ikke har valgt at bringe navnet på for ikke at identificere huset yderligere. B.T. kan heller ikke få oplyst, hvorvidt det er tale om et fortsat fungerende eller lovligt site.

Kongehusets kommunikationsafdeling ønsker efter tre samtaler med B.T. fredag eftermiddag ikke at kommentere hverken siden eller sagen.

Det var under en fotosession den 6. januar i anledning af kronprinsparrets fire børns første skoledag i Verbier, at Kronprinsen afslørede for pressen, at han og Kronprinsessen i ti år har ejet den pågældende skihytte i samme by.

Efterfølgende vakte det stor debat, da Her og Nu afslørede, at kronprinsparret har udlejet luksusskihytten på udlejningsportalen Airbnb, hvor lejerne for den astronomiske sum af mellem 41.200 og 65.400 kroner kunne leje den femstjernede hytte for en uge.

Billederne på sitet ser ud til at være identiske med dem, der blev brugt i annoncen på Airbnb.

Kronprinsparrets schweiziske skihytte kan stadig findes på nettet, efter at det tidligere har været lejet ud.

Af teksten på det site, B.T. har set, fremgår det, at den flotte, 200 kvadratmeter store træhytte med sine 150 år er en af de ældste i området.

Den femstjernede hytte byder ifølge annoncen på et stort soveværelse, et gæsteværelse samt to værelser med køjesenge. Indretningen afslører stilfulde møbler, der passer til de hyggelige rum.

Desuden kan man nyde godt af stedets store køkken samt de tre designerbadeværelser. Dertil kommer, at hytten har et skirum, et ildsted, en jacuzzi og en sauna.

Kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, oplyste sidste fredag, at kronprinsparret stoppede med udlejning af deres chalet.

Huset har et flot spisebord.

»Nu er det jo ikke længere en anonym ejendom, så forudsætningerne for udlejning er ikke længere de samme. Og for netop et kronprinspar gør dette en forskel i forhold til muligheden for at kunne have noget privat og noget privatliv. Ud over det er der også et sikkerhedsmæssigt aspekt,« lød det fra Lene Balleby, der oplyste, at skihytten var blevet taget af udlejningsmarkedet.

Hun oplyste desuden, at skihytten blev købt i 2009 af kronprinsparrets private midler - det, der hedder rammebeløbet i kongehusets regnskab.

Kronprins Frederik var torsdag tilbage i København efter mere end to uger i Schweiz med resten af familien. Da pressen mødte ham ved den officielle åbning af Experimentariums nye udstilling 'Lad legene begynde', var han fåmælt om hytten:

»Det er klart, at Kronprinsessen og jeg har bemærket de sidste ugers fokus på vores nuværende liv i Schweiz, og det gør indtryk, det gør det da,« svarede han kort og drejede om på hælen, inden der kunne komme opfølgende spørgsmål.