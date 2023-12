Kronprins Frederik skal stadig høre for sin stund med den mexicanske model Genoveva Casanova i Madrid.

Netop derfor har flere både medier og privatpersoner studset over de seneste dages billeder af kronprinsen med hans hustru, kronprinsesse Mary.

Det vurderer selvstændig kropssprogsekspert Pernille Slot overfor B.T.

For da kronprinsparret juleaften ankom med resten af familien til den traditionsrige juleaftensgudstjeneste i Aarhus Domkirke, så man nemlig kronprins Frederik og kronprinsesse Mary hånd i hånd.

Prins Vincent, Prinsesse Josephine, Kronprinsesse Mary, Prins Christian, Kronprins Frederik og Prins Joachim ankommer til juleaftensgudstjenesten i Aarhus Domkirke, søndag den 24. december 2023. Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix Vis mere Prins Vincent, Prinsesse Josephine, Kronprinsesse Mary, Prins Christian, Kronprins Frederik og Prins Joachim ankommer til juleaftensgudstjenesten i Aarhus Domkirke, søndag den 24. december 2023. Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix

'Det er ikke at holde i hånd. Men at holde OM en hånd,' skrev en B.T.-læser eksempelvis til billederne.

Pernille Slot bemærker da også måden, som kronprins Frederik og kronprinsesse Mary holder i hånd på vejen ind til juleaftensgudstjenesten.

»Frederik har overhånden og en tommelfinger, der holder godt fat. Men mere er der ikke i det,« siger kropssprogseksperten.

De seneste måneder er der verden over blevet spekuleret i, hvordan kronprinsesse Mary skulle have taget, at hendes mand – ifølge det kongehuset har kaldt »rygter og insinuationer« – skulle have overnattet hos en anden kvinde.

Men kropssprogsekspert Pernille Slot vurderer stadig, at kronprinsparret ligner det, der kunne være et hvilket som helst andet ægtepar ved ankomsten til kirken.

I stedet anslår kropssprogseksperten, at det er beskuerne af parret hånd i hånd, som ikke kan lade være med at læse den seneste tids mediestorm om relationen til Genoveva Casanova ind i billederne.

»Når vi kigger på noget adfærd, så sammenligner vi med det, vi har oplevet i forvejen,« forklarer Pernille Slot.

»Turen til Madrid er det, der ligger øverst i bevidstheden, så derfor er det dét, der bliver ledt efter signaler på for at få bekræftet eller afkræftet,« fortæller hun.

Strategisk eller ualmindeligt?

For selvom parrets holden i hånd ikke kan afvises at have været strategisk for at signalere, at alt er fryd og gammen – såsom det eksempelvis antages af det spanske medie Lecturas, der først bragte billederne af kronprins Frederik og Genoveva Casanovas stund i Madrid – så er der objektivt set ikke meget at læse ud af de nye billeder.

»Hvis der ikke havde været den her historie med Frederiks tur til Madrid, så havde det bare været Frederik og Mary, der ankommer med familien. De har også holdt i hånd tidligere, uden der kom en historie ud af det,« forklarer Pernille Slot.

På samme måde har der været spekuleret i, at kronprinsparret nøjedes med at gå side om side, da de dagen efter ankom til højmesse i domkirken i Aarhus.

Men heller ikke her kan man sige så meget om kropssproget, udover at det for beskuerne kan være svært at adskille parrets adfærd fra turen til Madrid, som den kongelige familie ignorerede spørgsmålene om på vejen ind til højmessen.

»De kommer jo bare på arbejde, og hun smiler,« lyder det med et lille grin fra kropssprogseksperten til slut.