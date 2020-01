Kronprinsen forklarede sidste uge, at kronprinsfamilien ejer en hytte i Schweiz, hvor familien skal bo i de næste tre måneder.

Hyttens eksistens kom som en overraskelse for mange, og nu viser det sig, at når kronprinsfamilien ikke selv bruger deres 'chalet,' som sådan en hytte kaldes i det schweiziske, så lejer de den ud.

Prisen for at bo i den fine hytte, afslører Her og Nu, er imellem 41.200 og 65.400 danske kr.

Huset er ifølge bladet et af de ældste træhuse af sin slags i byen Verbier, og det 200 kvadratmeter store hus, som familien skal bo i, er fuldt udstyret med vaskemaskine, jacuzzi og tørretumbler.

Det var i forbindelse med et pressemøde, som blev afholdt i de schweiziske alper, inden børnenes første skoledag, at Billed-Bladet spurgte til, hvordan parret skulle bo under opholdet i Schweiz.

Det var Kronprinsen, som svarede på spørgsmålet, og han fortalte, at skihytten føles som hjem for dem, og at de har ejet den igennem ti år.

Tidligere har de lånt kronprinsens ven Peter Warnøs skihytte i byen, når de har stået på ski.

Mens kronprinsparrets fire børn skal være tre måneder i bjergene, skal de gå på den internationale skole Lemania-Verbier.

Her har de udover det generelle pensum, som følger det, der gælder for engelske skoler, også ski på skoleskemaet.

Noget, som prins Christian ved pressemødet ikke lagde skjul på, at han glædede sig til.

Mens børnene skal gå i skole, så skal forældrene både skiftevis og sammen være i Schweiz med dem.

Kronprins Frederik er blandt andet til stede ved ungdomsvinter-OL i disse dage. Det foregår i Lausanne i Schweiz