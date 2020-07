2020 skulle have været året, hvor kronprinsparrets ældste barn, prins Christian, skulle bekræftes i sin kristne tro i konfirmationen.

Det skete imidlertid ikke, da coronavirussens indtog gjorde, at man var nødt til at rykke festen.

Og selvom der var muligheden for bare at skubbe fejringen til efteråret, så valgte prinsens forældre altså at skyde hans konfirmation et helt år. Og det gjorde de af en særlig grund, skriver Billed-Bladet.

De havde nemlig et helt særligt motiv til at lægge større afstand til pandemi, nedlukning og krise.

Prins Christian er storebror til Prinsesse Isabella, Prins Vincent og Prinsesse Josephine. Her er de allesammen fotograferet i Verbier i Schweiz i januar i år. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Prins Christian er storebror til Prinsesse Isabella, Prins Vincent og Prinsesse Josephine. Her er de allesammen fotograferet i Verbier i Schweiz i januar i år. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Kongehuset bekræfter, at kronprins Frederik og kronprinsesse Mary har valgt at skubbe konfirmationen et år, så flere af de inviterede gæster, der bor i udlandet, vil have mulighed for at komme.

For det er en vigtig dag for en ung herre med en anderledes fortid foran sig.

Man har set den 14-årige prins Christian, der er den næste i tronfølgen efter sin far, træde mere og mere ind i officielle sammenhænge det seneste år.

Han bliver nemlig gjort klar til, at han en dag skal udfylde en vigtigere rolle i kongehuset. Og det har stor betydning, hvordan han kommer til at besidde den funktion.

Han vil helt sikkert få en mere fremtrædende rolle i de kommende år, om ikke andet så når han fylder 18 og dermed får sæde i Statsrådet.

»I gamle dage var det nok bare at være kronprins – i dag handler det om, hvordan man er det. I dag har kongehuset som institution alene opbakning, fordi de gør noget, som gør dem relevante,« har kongehusekspert Jon Skipper tidligere fortalt til B.T.

Og prins Christian vil også blive mere og mere tydelig de næste år, fortæller historiker Michael Bregnsbo, som har speciale i kongehuset fra SDU.

Nogle af de udenlandske gæster, man kunne forvente at se til konfirmationen, er blandt andre kronprinsesse Marys søster, Jane Stephens, som med en række andre tætte venner og familie stod fadder for prinsen.

Oprindeligt blev det tidligere på året oplyst, at prins Christian fortsat fulgte konfirmationsforberedelserne med sin folkeskoleklasse, og at man arbejdede på at finde en dato for konfirmationen efter sommerferien. Nu er det dog 2021, man satser på.