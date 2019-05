Tirsdag er det 15 år siden, at billeder af kronprinsparrets bryllup tonede frem på skærme landet over.

B.T. fejrer dagen ved at mindes fem gange, hvor de overraskede hinanden eller danskerne.

1. Første eksempel på en overraskelse var, da danskerne fik nys om, at kronprins Frederik havde mødt en kvinde på den anden side af jordkloden.

Kronprinsen var rejst til Sydney på grund af OL, og dér mødte han en australsk skønhed, som kom til at betyde en hel del.

Første gang kronprinsparret var ude sammen offentligt, var da Kronprins Frederik havde Mary Donaldson (som hun dengang hed) med ved Jeppe Handwerk og Birgitte Zachaus bryllup på Langeland tilbage i år 2002. Foto: Jørgen Jessen Vis mere Første gang kronprinsparret var ude sammen offentligt, var da Kronprins Frederik havde Mary Donaldson (som hun dengang hed) med ved Jeppe Handwerk og Birgitte Zachaus bryllup på Langeland tilbage i år 2002. Foto: Jørgen Jessen

»Frederik satte mig af i Porter Street i en taxa, og inden den forsvandt om hjørnet, bad han om mit telefonnummer. Jeg gav ham det og fik et lille godnatkys,« siger Kronprinsessen i bogen 'Under bjælken: Et portræt af kronprins Frederik'.

2. Foruden de store begivenheder, så er der også eksempler på, at offentligheden har fået lov at se ind bag den pæne facade.

Der var blandt andet et besøg på Nordsøens Museum, hvor kronprins Frederik tog sig en dukkert i museets store tank. Til de fremmmødtes store begejstring, overraskede den kommende regent ved at svømme hen til sin hustru, hvorefter de gav hinanden et kys igennem i glasset. Det skrev Billed Bladet dengang.

3. Kærligheden imellem de to er åbenlys, hvilket man kunne se, da kronprinsesse Mary holdt sin berømte tale til sin mand ved hans 50 års fødselsdag.

Hun fortalte ærligt om deres forhold til hinanden, om hvor god en far Kronprinsen er, og hvor skarpt han stadig står i et sæt lycra, inden han hopper på cyklen.

Til stor beundring lykkedes det den australsk-fødte kronprinsesse Mary at vinde en pris for sine taler, som foreningen 'Danske Taler' delte ud.

4. Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary overraskede også og var ikke for generte til at lægge et billede af dem selv i nattøj på Instagram, da de blev fejret ved deres kobberbryllup, skriver kendte.dk.

5. Men det måske mest ikoniske eksempel på parrets kærlighed overraskede alle. Det var da kronprins Frederik havde svært ved at holde tårerne tilbage i kirken, mens han ventede på at blive gift med sit livs udkårne. Glædelig bryllupsdag til kronprinsparret.