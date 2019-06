Dannebrog blev lørdag fejret med en kæmpekage, en freestyle rap og et royalt besøg.

Det var i hvert fald nogle af de gaver, det rød-hvide flag fik, da det på en regnvåd lørdag fyldte 800 år.

Dronning Margrethe er i den anledning rejst til Estland, hvor det danske flag efter sigende skulle være faldet ned fra himlen i 1219, for at fejre dets runde fødselsdag i de historiske rammer.

I sin mors fravær er kronprins Frederik i disse dage stedfortrædende regent, og lørdag bød vikartjansen også på et besøg i den sydsjællandske by Vordingborg, hvor flaget blev fejret på behørig vis på Danmarks Borgcenter.

Kronprins Frederik ved fejringen af 800-året for Dannebrogs fald i Vordingborg. Foto: Martin Sylvest

Med Kronprinsessen ved sin side præsenterede Kronprinsen her et historisk replika af Dannebrog med vimpler, som man mener, det i virkeligheden så ud dengang. Kronprinsparret besøgte også den nye dannebrogsudstilling og skar for på en kæmpe dannebrogskage, som elever fra den lokale Vordingborgskolen havde bagt i dagens anledning - men som desværre måtte serveres i mindre stykker, da man frygtede, den skulle gå til i regnen i sin fulde længde.

Men kronprins Frederik var ikke blot kommet for at skære kage, så herefter vandrede han op i Gåsetårnet i Vordingborg, hvor hans morfar, Frederik d. 9., tidligere har indgraveret sine initialer.

Under disse skar Kronprinsen sine egne ind til tid og evighed.

Dannebrog og Vordingborg I 1219 faldt Danmarks nationalflag Dannebrog ned fra himlen ved slaget i Lyndanisse. Slaget blev vundet af Kong Valdemar Sejr, som residerede på Vordingborg Slot samme år. 800-året for Dannebrogs fald markeres derfor på Vordingborg Slot, som er Danmarks største kongeborg fra middelalderen. Kilde: Kongehuset

Den ivrigt vinkende kronprins var i strålende humør og lod ikke tilskuerne bemærke, at han for under en uge siden måtte melde afbud til sit eget motionsløb, Royal Run, fordi han stadig var plaget af den diskusprolaps, der ramte ham kort inden sidste års løb.

Ej heller lod kronprinsparret sig mærke af, at himlen pludselig åbnede sig, det sekund de ankom til fejringen.

»Vejret viser sig fra sin lidt kælne side,« smilede han og glædede sig over, at det i det mindste ikke var koldt.

Ved sin side havde han Kronprinsessen. Klædt i rødt og med røde sko, hvis hvide stillethæl og sål repræsenterede korset på Dannebrog. Naturligvis.

Kronprinsesse Mary var naturligvis ved Kronsprins Frederiks side ved fejringen af Dannebrog. Foto: Martin Sylvest

Arrangementet var i fare

Foruden gratis dannebrogskage og dannebrogsudstilling bød fejringen bl.a. også på dannebrogsbanko, dannebrogspuslespil, fabrikering af eget dannebrogsflag samt en optræden fra rapperen Per Vers, der freestylede om Dannebrog, der faldt fra himlen.

Sidstnævnte samt Folkeklubben og publikum blev dog i al hast eskorteret ind i det nærliggende borgcenter for at fortsætte koncerten, da et andet fænomen faldt fra himlen og truede med at ødelægge festlighederne:

Nemlig regn, regn og atter regn.

Kort tid efter kronprinsparrets ankomst klarede det dog op igen.

Og så kunne den fødselsdag vist ikke ende på bedre vis.