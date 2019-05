Kronprinsen og Kronprinsessen besøgte mødested mellem Syd - og Nordkorea, der ligger på grænsen mellem de to lande.

Man kan på billeder se, hvordan en nordkoreansk soldat på helt klos hold overvåger de prominente gæsters besøg.

'I en blå FN-barak går grænsen mellem de to koreanske lande på midten af et konferencebord, og siden våbenhvileaftalen i 1953 har al kontakt mellem de to lande fundet sted netop her,' kunne man læse i et Instagram-opslag fra kongehuset.

Panmunjom hedder den tidligere landsby, som ligger i den demilitariserede zone, og hvis man kan genkende den karakteristiske turkise farve på væggene, når man ser billedet med kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, så kan det være fra billeder, da statsoverhovederne fra både Syd og Nord mødtes i 2018.

Kim Jong-un, den nordkoreanske leder, og Moon Jae-in, den sydkoreanske præsident, indledte et møde mellem de to nationer i april 2018, hvor de diskuterede en atomfri fremtid for den koreanske halvø.

Derudover aftalte man, at den tidligere stærkt militærbevogtede zone skulle være en fredszone, for det er langtfra en fredelig historie, stedet har.

Eksempelvis prøvede en nordkoreansk soldat at flygte til Sydkorea tilbage i 2017, men blev skudt fem gange, skriver CNN.

Hans flugtforsøg og nedskydningen af ham blev fanget på video. Sydkoreanske soldater trak ham i sikkerhed, og efter at have overlevet den dramatiske flugt har han senere delt oplevelser fra livet i Nordkorea med resten af verden.

Panmunjom har fået ry for at være verdens mest anspændte sted, siden en våbenhvile i 1953 afsluttede kamphandlingerne i Koreakrigen. De to Korea'er har stadig ikke indgået en fredsaftale.

Zonen mellem de to lande har mange gange høstet blod, og ud over den 24-åriges flugt kan et andet berygtet eksempel fra 1976 nævnes, hvor nordkoreanske soldater overfaldt amerikansk militær med økser og koben og dræbte to.

Kronprinsparret blev budt velkommen på det officielle besøg i Sydkorea, der skal vare tre dage, af Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, og førstedame Kim Jung-sook.