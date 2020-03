»Kære alle sammen. Verden ser helt anderledes ud i dag, end den gjorde for blot få uger siden. Vi savner alle sammen vores normale hverdag,« lyder det fra Danmarks kommende konge.

Sammen med resten af sin familie har han optaget en hilsen til danskerne.

En hilsen, der både indeholder opmuntrende ord, en tak til dem, der kæmper for at holde landet kørende, og et lille indblik i kronprinsfamiliens egen hverdag.

For et par uger siden afbrød familien deres ophold i Schweiz på grund af corona-udbruddet.

Siden har de opholdt sig i Danmark og forsøgt at tilpasse sig den aktuelle virkelighed.

I videoen, som er optaget fredag, står kronprinsesse Mary ved sin ægtemands side og fortæller, at familien har taget ophold i haven for at få lidt frisk luft.

Man ser desuden klip med parrets børn, prins Christian, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine, der farer rundt i haven, før de løber op til deres forældre.

Her falder snakken på hverdagen - og særligt den fjernundervisning, som de kongelige børn ligesom alle andre skoleelever skal igennem.

»Det har krævet en vis omstilling for både børnene og forældrene,« lyder det fra en smilende kronprinsesse.

Kronprinsen beder derefter børnene sætte lidt ord på hverdagen, der nu er blevet vendt på hovedet.

»Jeg savner at se mine venner og have en mere varieret hverdag, hvor man får lov til at dyrke sport og være mere aktiv,« siger prins Christian i klippet.

Også hans søskende byder ind:

»Der er jo vennerne, man savner, men jeg synes faktisk, det er meget sjovt med det der fjernundervisning,« siger prinsesse Isabella, før prins Vincent afbryder:

»Jeg synes, det der fjernundervisning er meget kedeligt.«

Den unge prins' udtalelse får de andre til at grine, men kronprinsfamiliens hilsen er ikke kun spøg og grin.

Den indeholder også alvor - og anerkendelse af danskerne.

»Vi vil gerne rette en tak til alle de, som arbejder hårdt for, at vi alle kan komme igennem denne svære tid,« lyder det fra tronarvingen, før hustruen tilføjer:

»Jer, som står forrest. Jer, som behandler, yder omsorg og hjælper dem, der har brug for det.«

Kronprins Frederik tager endnu engang ordet og afslutter:

»Jer, som holder sammen på samfundet og de vigtigste funktioner; I yder en uundværlig indsats.«