Svenskerne har en konge, der hedder Carl Gustaf.

Når han en dag dør, får de en dronning, der hedder Victoria.

Og det glæder svenskerne sig til. Sådan lød det i denne uge af B.T.-podcasten 'Kongehuset bag kulissen', hvor vært Fie West havde besøg af historikeren Emma Paaske.

»Hun (kronprinsesse Victoria, red.) har været ekstremt populær i mange år i Sverige. Så giftede hun sig med Daniel, og det er som om, og det er sådan, jeg tolker det, at svenskerne kigger på dem og tænker: 'Vi glæder os lidt til, at det bliver dem',« lyder det fra programmets vært.

Og den udlægning er gæsten helt enig i.

»De fleste har kun pæne ting at sige om Victoria. Hun ligger også ret højt i meningsmålingerne, i hvert i forhold til sin far. Hun har været meget åben, hun er bare enormt sympatisk og virkelig god til at snakke helt normalt,« forklarer Emma Paaske.

I weekenden kunne kronprinsesse Victoria – sammen med resten af Sverige – fejre sin far, som har siddet 50 år på den svenske trone. Det gør ham til landets længst siddende regent.

