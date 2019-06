»Det er meget vigtigt at tale med sine børn om mobning. Forældre er afgørende for komme mobning til livs.«

Således lød det klare budskab fra kronprinsesse Mary, der lørdag deltog i 'Fri for Mobberi Børnestafetten‘.

Løbet fandt sted i Fælledparken i København, der i dagens anledning var pyntet med budskaber om mod, tolerance og respekt.

Her løb kronprinsessen sammen med tusindvis af børn - nogle havde dårligt smidt bleen - fire omgange i stafetten for at sætte fokus på og forebygge mobning.

Hun havde ikke selv taget sine fire børn under armen i dagens anledning, selvom det tidligere i år kom frem, at lige netop mobning var et problem på tvillingerne Vincent og Josephines skole.

Dette var dog ikke noget, kronprinsessen ønskede at tale om til dagens arrangement.

Adspurgt, hvordan situationen på skolen blev tacklet, henviste hun til skolens ledelse. Og hun henviste ligeledes til, at hendes børn ikke var tvunget til at deltage i dagens løb, blot fordi deres mor er tovholder.

»Det er op til dem og deres klassekammerater, om de vil deltage, men de kører ‘Fri for Mobberi’ på deres skole, og det er rigtig godt.«

'Fri for Mobberi’ er et antimobbeprogram udviklet på initiativ af kronprinsesse Mary selv.

Programmet tager sin tørn i halvdelen af samtlige danske børnehaver og i 40 procent af indskolingerne.

Men ifølge kronprinsessen ligger der også et stort ansvar hos forældrene.

»Vi er nødt til at vise vejen for vores børn. Vise andre tolerance og respekt og give børnene noget at se op til.«

Inden 'Fri for Mobberi Børnestafetten' blev skudt i gang, deltog kronprinsessen i opvarmningen sammen med de fremmødte børn. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix)

Og det lader til, at flere forældre allerede havde taget kronprinsessens budskab til sig inden lørdagens løb.

Foruden de godt 2.000 børn, der var tilmeldt, var også tusindvis af forældre, bedsteforældre og andet godtfolk mødt op for at støtte kampen mod mobning.

Overalt i området skød voksne ansigter op i vejret. Noget, der også flere gange blev påtalt af dagens konferencier, Anders Bøgelund.

Han bemærkede, at det var svært at se alle børnene ved startlinjen for forældre, der stod og var klar til at løbe afsted med deres børn.

Kronprinsesse Mary løb samtlige fire runder, der hver var én kilometer lang, i stafetten. I hver runde deltog 500 børn samt flere forældre. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix)

Ikke desto mindre glædede det store fremmøde kronprinsessen.

»Det er godt at være sammen om at løbe mod mobning,« lød det, kort efter hun løb i mål og kunne modtage sin medalje fra Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt Nielsen.

‘Fri for Mobberi Børnestafetten’ er arrangeret af netop Red Barnet i samarbejde med Mary Fonden, Sparta og DHL.

Løbet er blevet afholdt hvert år siden 2008, og lørdagens udgave var dermed det 12. af slagsen.