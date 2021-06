Den svenske kronprinsesse Victoria skulle fredag 4. juni have været til stede i Göteborg for at fejre den svenske storbys 400-års jubilæum.

Men grundet coronasituationen sendte hun i stedet en videohilsen til den officielle ceremoni, hvor hun lykønskede Göteborg med 400-årsdagen. En beslutning, der ikke er faldet i god jord alle steder.

»Jeg er glad for muligheden for at være med til at fejre denne del af jubilæet, også selvom det må blive under coronatilpassede former,« siger den svenske kronprinsesse i videoen.

Den helt store fejring af de 400 år – siden Göteborg fik givet sine byprivillegier af kong Gustav 2. Adolf – er nemlig grundet netop covid-19 fremrykket til 2023.

Kronprinsesse Victoria af Sverige til åbningen af broen Slussbron i Stockholm, 25. oktober 2020. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

»Prins Daniel og jeg har så mange fine minder fra jeres by, og vi så virkelig frem imod at besøge jer i dag. Men nu hvor det ikke er muligt, så er jeg stadig glad for at kunne sende denne hilsen her fra Logården ved Det Kongelige Palads i Stockholm,« lyder det fra kronprinsesse Victoria.

Men undskyldningen om, at coronasituationen forhindrede det svenske kronprinsessepar fra at deltage i den officielle ceremoni, vækker forargelse nogle steder.

Særligt Göteborg-Postens kronikør, den anerkendte tegner og forfatter Johan Wanloo, er forarget over den manglende tilstedeværelse.

»Der findes særlige tilfælde, hvor man bider tænderne sammen, tager et mundbind på, booker to sæder på X2000 (svensk lyntog, red.) og sørger for at være der. Såsom når man er kronprinsesse Victoria og skal holde tale, når den næststørste by i det land, man står til at blive regent over, fylder 400 år,« raser Johan Wanloo i en ny kronik.

»Det var trods alt en konge, som for 400 år siden bestemte, hvor byen skulle ligge. Så er det mindste, man kan bede om da, at nogen med en smule kongelig glans klemmer sig ind. Det behøves ikke engang at være kronprinsessen. Vi kunne sagtens have nøjes med prins Daniel,« uddyber han.

Selvom Johan Wanloo også har et glimt i øjet igennem sin kronik, så føler han alligevel, at hans hjemby som så ofte før er blevet forbigået af hovedstaden.

»Vi er göteborgere. Vi er vant til, at stockholmere skider på os. Vi bider det i os, og fra dybet af vores skuffede lillebrorkompleks hæver vi et tykt: 'Vi skider på kongehuset. Vi har vores egen konge. Han hedder Glenn,« skriver kronikøren.

'Kong Glenn' er i øvrigt en reference til den gamle Göteborg-joke, at »alla heter Glenn i Göteborg«.

Forfatteren slutter også i det morsomme hjørne med, at han håber, at kronprinsesse Victoria og prins Davids ældste barn, prinsesse Estelle, i stedet sender sit barnebarn, når byen fylder 500 år.

Kronprinsesse Victoria og hendes mand, prins Daniel, har også allerede haft corona. Det meddelte det svenske kongehus i marts.