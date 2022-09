Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den norske kronprinsesse Mette-Marit måtte tirsdag afbryde et officielt besøg hos velgørenhedsorganisationen Røde Kors.

Her nåede kronprinsessen at hilse på flere af de ansatte i det kvindecenter i Oslo, hvis tiårsjubilæum hun var inviteret med til for at markere, før hun måtte forlade arrangementet før tid.

Nu meddeler det norske kongehus til NTB, at den pludselige aflysning skyldes bivirkninger af den medicin, den norske kronprinsesse tager for sin lungesygdom.

Kronprinsesse Mette-Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, som hun blev diagnosticeret med tilbage i 2018.

Den norske kronprinsesse Mette-Marit nåede at hilse på flere af de ansatte, før hun måtte afbryde tirsdagens besøg i Stella Røde Kors' kvindecenter i Oslo. Foto: NTB Vis mere Den norske kronprinsesse Mette-Marit nåede at hilse på flere af de ansatte, før hun måtte afbryde tirsdagens besøg i Stella Røde Kors' kvindecenter i Oslo. Foto: NTB

Da det norske kongehus meldte sygdommen ud, blev det samtidig bemærket, at lungefibrosen kunne give udfordringer i forhold til kronprinsessens officielle pligter som kongelig.

Lungefibrose er en sjælden og kronisk sygdom, der medfører ardannelse i lungeblærerne. Det resulterer i en nedsat lungefunktion og viser sig typisk og periodisk som åndenød og tør hoste.