Kronprinsesse Mary har endelig fået besøg af sin far i København.

Det bekræfter Kongehuset over for B.T.

Det er to år siden, at John Donaldson sidst var i Danmark, og endnu længere tid siden, at han deltog i et officielt arrangement med Kronprinsfamilien.

Her skal vi tilbage til julen 2018, hvor John Donaldson var i København med sin hustru, Susan Moody. Her tog ægteparret med Kronprinsfamilien til julekoncert i Radiohuset på Frederiksberg med deres fire børnebørn, prins Christian, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine.

(ARKIV) Royal barnedåb i Holmens Kirke. Gæsterne ankommer. Her John Donaldson og fru Susan Moody. Foto: Nils Meilvang

Siden har der været meget lidt fysisk kontakt.

Under coronapandemien har Mary kun kunnet Facetime med sin kære far, der blev 80 år 5. september. John Donaldson bor i Storbritannien, og rejserestriktioner har gjort det stort set umuligt at besøge hinanden.

Kronprinsessen har formentlig også været nervøs for den fysiske kontakt med sin far på grund af hans høje alder.

Inden vaccinerne kom, var de fleste ekstra forsigtige med samvær med ældre mennesker, men nu lysner det både i Danmark og i Storbritannien.

Kronprinsparret under et besøg i Kongernes Jelling i slutningen af september. Foto: Henning Bagger

Derfor kunne John Donaldson rejse til København, og en fotograf fra ugebladet Her og Nu fik lørdag 18. september et billede af Kronprinsessen med farmand på Kastellet nær Amalienborg.

Ifølge ugebladet talte de uforstyrret sammen blandt mange andre københavnere, der var ude og nyde sensommervejret.

Kronprinsessen har været hårdt ramt af coronapandemien på hjemmefronten, fordi hun også har en del familie i Australien, der måske har nogle af de mest restriktive indrejseregler. Det har gjort, at Kronprinsessen ikke har kunnet se sine to søstre, 54-årige Jane Stevens og 52-årige Patricia Bailey, der begge stadig bor på Tasmanien.

Kronprinsesse Marys bror, der hedder det sammen som faderen, John, er flyttet til det australske fastland og bor i den vestlige by, Perth.

Men Kronprinsessen har altså ikke kunnet besøge hele sin familie, mens coronapandemien har hærget.

Kronprinsesse Marys søstre Jane Stepthens og Patricia Bailey. Foto: Kristian Juul Pedersen

Nu er der dog håb.

I sidste uge sagde den australske indenrigsminister, Dan Tehan, at landet arbejder på at genåbne deres grænser inden jul. Indtil videre vil det dog kun være muligt for australiere at rejse ud i verden, mens det står mindre klart, hvornår udlændige atter kan rejse til Australien.

Kronprinsparret holdt sidst jul i Australien i 2017.