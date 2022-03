I weekenden overraskede kronprinsesse Mary ved at være hemmelig gæst til Dansk Varmblods Hingstekåring i Herning.

Men hvis man er vild med heste, kender man alt til kronprinsesse Marys kærlighed til ridesport. Helt privat gæster kronprinsesse Mary nemlig alt fra hingstekåringer til ridestævner uden at gøre et stort væsen af sig.

Det er der en helt særlig grund til. Kronprinsesse Mary har gennem længere tid opbygget en royal profil, der sætter fokus på tungere sociale emner som vold mod kvinder, mobning og lgbt+-sagen. Det efterlader ikke meget plads til andet, og derfor holder kronprinsesse Mary lav profil, når det kommer til ridesport.

»Jeg tror da absolut, at der er en mening med det. Og det må være, at hendes officielle profil udelukkende skal være social. Sportens verden er mere ægtemandens,« siger kongehusekspert og historiker Sebastian Olden-Jørgensen.

Mary ses her på den 12-årig vallak Edelman. Hun har redet hesten gennem længere tid. Det fremgår ikke, om kronprinsesse Mary er ejer hesten, eller om hun har lånt den af Lego-ejer Kjeld Kirk Kristiansen, der tidligere har været oplyst som ejer af hesten. Foto: Ridehesten.com/Kristine Ulsø Olsen Vis mere Mary ses her på den 12-årig vallak Edelman. Hun har redet hesten gennem længere tid. Det fremgår ikke, om kronprinsesse Mary er ejer hesten, eller om hun har lånt den af Lego-ejer Kjeld Kirk Kristiansen, der tidligere har været oplyst som ejer af hesten. Foto: Ridehesten.com/Kristine Ulsø Olsen

Kronprins Frederik har nemlig masser af sport i sin portefølje, og derfor skal kronprinsesse Mary holde sig fra det. Sebastian Olden-Jørgensen siger, at det er arbejdsdelingen mellem parret.

»Når hun har den interesse, så kunne hun lige så godt have gjort det til en protektion, men jeg tror, det skyldes, at hun vil holde profilen klar. Det er mit bedste bud,« siger han.

For 10 og 15 år siden brugte Kronprinsessen også mere tid på eksempelvis mode og sad altid på første række, når modebranchen i Danmark viste de nye rober frem. Men også det er røget i baggrunden.

»Hun har nedtonet det. Hun understreger, at hun som kronprinsesse har en lidt mere seriøs linje. På en måde nærmest påfaldende seriøs. Det er ikke det, hun vil identificeres med. Det er en del af hendes personlighed, hendes stil, men det er ikke en del af hendes officielle liv,« lyder vurderingen fra Sebastian Olden-Jørgensen.

Kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen er enig og mener, at det er vigtigt, at medlemmerne af Kongehuset beskæftiger sig med en bred palet af områder.

»Det gælder om at give de forskellige kongelige nogle forskellige profiler. Selvfølgelig skal de også have et varieret udbud af profiler. Kronprinsen er meget interesseret i sport og idræt, og hun er i andre sociale og sundhedsmæssige forhold, så derfor passer det meget fint, at hun ikke også officielt er protektor for det sportslige område, så man ligesom får nogle klare profiler, så det ikke stikker i alle mulige retninger,« siger han.

Lars Hovbakke Sørensen minder om, at kronprinsesse Mary har rigeligt at se til med sin sociale profil.

»Hun har rigtig meget, i forhold til at hun hverken er dronning eller tronfølger,« lyder det fra Hovbakke.

Prinsesse Benedikte varetager Kongehusets officielle opbakning til Dansk Varmblods Hingstekåring og var ligeledes i år at finde i Messecenter Herning.