En dansk provinsby fik sig noget af en overraskelse fredag eftermiddag.

Pludselig stod kronprinsesse Mary på byens torv.

Det skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Klokken 13:30 steg kronprinsessen ud af en sort bil, som havde parkeret på Torvegade i Ringkøbing, og der gik lige lidt tid før, at det gik op for folk, at det rent faktisk var kronprinsessen.

Hun var i byen for at se bronzeskulpturen 'Miss Ringkøbing', som er lavet af hendes afdøde svigerfar, prins Henrik.

Det var den pensionerede gymnasielektor Lars Egelund, der var kommet på ideen til det improviserede besøg.

»Dagen før, kronprinsessen skulle komme, skrev jeg til kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, der jo stammer fra Ringkøbing, og foreslog hende, at hun kunne nævne for kronprinsessen, at hendes svigerfars bronze troner flot på Torvet,« fortalte Lars Egelund.

Han havde været forbi skulpturen, for at rense den for due- og mågelort, inden kronprinsessen kom forbi.

Da kronprinsessen stod og så på skulpturen dukkede en anden kendis op på torvet.

Helt tilfældigt kom journalist Anders Agger forbi, som er en gammel bekendt af familien.

Efter få minutters samtale på torvet vendte kronprinsessen tilbage til bilen, skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.