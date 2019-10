Kronprinsparret er i Japan for at fejre, at den nye kejser officielt har startet sit virke efter en ceremoni, som blev gennemført tirsdag.

Onsdag aften skulle de til middag ved den japanske premierminister, og i den forbindelse har det danske kongehus delt et billede af Kronprinsparret, hvor royale fans måske vil genkende en detalje.

Kronprinsesse Mary er nemlig iført en snehvid kjole med polkeprikket net, som dem, der følger kongehusets gøren og laden, formentlig har set før.

Den hvide kjole bar kronprinsesse Mary nemlig, da hun og ægtemanden uddelte Kronprinsparrets priser for et års tid siden.

Her ses kronprinsparret på vej til gallamiddag tirsdag. Her skulle kronprinsesse Mary bære en Birgitt Hallstein-kjole med en ny kåbe, skriver bloggen 'Ufo no more'. Foto: DAVID MAREUIL Vis mere Her ses kronprinsparret på vej til gallamiddag tirsdag. Her skulle kronprinsesse Mary bære en Birgitt Hallstein-kjole med en ny kåbe, skriver bloggen 'Ufo no more'. Foto: DAVID MAREUIL

Mary er flere gange for nyligt blevet set i kjoler, som hun har båret ved tidligere lejligheder.

Eksempelvis bar hun en tweed-kjole ved et erhvervsfremstød i Frankrig, og den har hun også båret tidligere, nemlig på en tur til Italien, hvor hun bar den sammen med nogle Nike-sneakers.

Noget, som fik opmærksomhed fra modefolk flere steder i verden.

Kronprinsessen får ved besøget i Japan - som altid - meget opmærksomhed omkring sin påklædning.

Her er Mary i sin ifølge bloggen 'Ufo no more' nye Valentinokjole. Foto: CARL COURT Vis mere Her er Mary i sin ifølge bloggen 'Ufo no more' nye Valentinokjole. Foto: CARL COURT

Eksempelvis har bloggen 'Ufo no more,' som udelukkende beskæftiger sig med de europæiske kongehuses påklædning, sat fokus på kronprinsesse Mary.

Ifølge den blog, så er der én af de kjoler, som Kronprinsessen har båret forud for den hvide kjole ved dette besøg i Japan, en nyanskaffelse.

Den dueblå kjole, som Kronprinsessen bar ved ceremonien, hvor kejseren blev overdraget sit magtfulde hverv, er designet af Valentino.

Den skulle eftersigende være en ny tilføjelse til hendes garderobe.

Her ses Mary i japan i den kjole, som hun også bar ved 'Kronparrets priser' . Foto: XINHUA NEWS AGENCY / POOL Vis mere Her ses Mary i japan i den kjole, som hun også bar ved 'Kronparrets priser' . Foto: XINHUA NEWS AGENCY / POOL

Den lyserøde, som hun bar senere samme dag, er til gengæld også genbrug og designet af Birgit Hallstein.

Kronprinsessen har dog fået lavet en kåbe af Jesper Høvring ifølge bloggen.

Kronprinsparrets tur til Japan slutter 24. oktober.

Du kan se her, da Kronprinsessen bar sin hvide kjole ved uddelingen af 'Kronprinsparrets priser'.