Forskellige ministre har gennem årene tudet danskerne ørerne fulde om, at det ikke er en god idé at tage børn ud af skolen for at holde ferie. Men det virker ikke til, at kronprinsparret tager sig af den opsang.

Både prins Vincent og prinsesse Josephine er blevet taget ud af skolen to uger før juleferien for at tage med deres mor, Kronprinsessen, til Australien. Og det er ikke helt uproblematisk, lyder det fra B.T. politiske analytiker Henrik Qvortrup.

»Det handler ikke om, hvorvidt de her prinser og prinsesser kan nå at indhente skolearbejdet. Det er ikke der, at jeg er bekymret,« siger han og tilføjer.

»Det er mere det med, at vi får at vide, at vi skal gøre ét, mens dem, der er på den allerhøjeste hylde, bare kan hoppe og falde ned på det. Det er bare et dårligt signal at sende.«

Prins Christian skal ikke med til Australien. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Prins Christian skal ikke med til Australien. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det var tirsdag, at Billed-Bladet kunne berette, at kronprinsesse Mary var rejst alene til Australien med de 12-årige tvillinger, prins Vincent og prinsesse Josephine.

Kronprins Frederik og prinsesse Isabella vil slutte sig dem senere, mens prins Christian, der går i 3. G., bliver hjemme for at passe sin skole.

Det forventes, at hele familien vil være hjemme igen til jul, da det tidligere er blevet meldt ud, at familien skal holde jul sammen med Dronningen og prins Joachims familien på Marselisborg.

Turen til Australien betyder dog, at de kongelige børn får ferie udenfor skoleferien. De kongelige børn gik tidligere alle på folkeskolen Tranegårdsskolen i Hellerup, men siden sommer er det kun prins Vincent, der fortsat går i folkeskole. Prinsesse Josephine skiftede nemlig efter sommerferien til Kildegård Privatskole i Gentofte, mens prinsesse Isabella går i 1. G på Øregård Gymnasium.

Henrik Qvortrup. Foto: Jon Wiche Vis mere Henrik Qvortrup. Foto: Jon Wiche

Gennem tiden har mange skiftende undervisningsministre, herunder Bertel Haarder Christine Antorini og Ulla Tørnæs, advokeret mod, at forældre tog deres børn med på ferie i skoletiden.

»Forældre bør ikke opfatte skolen som noget, man bare kan komme og gå fra, som man har lyst. Skolen skal passes,« lød det i 2004 fra Tørnæs ifølge Jyllands-Posten.

Også både Skolelederforeningen samt Danmarks Lærerforening har overfor Ekstra Bladet tilkendegivet, at de ikke er begejstret for, at børn bliver taget ud af skolen for at komme på ferie i tide og utide.

»Der ligger noget både fagligt og socialt i klassen, som man går glip af. Man bliver ikke regnet med, når man er væk. Og børnene oplever måske, at de kan få fin oplevelse med at komme på skiferie, men de risikerer også at miste noget i fællesskabet. Så man skal som forældre overveje, om det er noget man bør,« udtaler formand i Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, til Ekstra Bladet.

Ifølge Henrik Qvortrup netop de kongelige gå forrest, når opfordringer fra regeringen skal følges:

»De kongelige er rollemodeller, og politikerne er rollemodeller, og hvis der er et misforhold mellem det, som vi andre bliver opfordret til at gøre, og det som samfundets autoritetspersoner selv formår at gøre, når det handler om deres afkom, så er der bare et grundlæggende problem,« siger han.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra kongehuset til kritikken af, at kronprinsparret tager børnene ud af skolen uden for ferien. Kongehuset er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Hør seneste udgave af Kongehuset bag kulissen herunder. Ca. 32. Minutter inde kan du høre Kongehuskommentator Jakob Steen Olsen forklare, hvorfor han synes, at Kronprinsesse Marys ferie til Australien faktisk er helt i orden.