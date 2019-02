Lang væk fra Kongeriget Danmark står en rystet kronprinsesse Mary.

I efteråret rejste hun den lange vej til Kenya for at støtte Danmarks Indsamlingen 2019, der blev vist lørdag aften på DR1.

I et indslag under det store indsamlingsshow kunne seerne bl.a. se kronprinsessen besøge et projekt i det fattige Kenya, der støtter mødre til handicappede børn.

Og det var en tydeligt følelsesmæssigt engageret kronprinsesse, der i Kenya lod sig interviewe som sine oplevelser.

Kronprinsesse Mary sammen med folk som har mødt hende under besøget hos Elizabeth Okumu's mentorprogram i Nairobi i Kenya, onsdag den 28. november 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen (arkiv). Vis mere Kronprinsesse Mary sammen med folk som har mødt hende under besøget hos Elizabeth Okumu's mentorprogram i Nairobi i Kenya, onsdag den 28. november 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen (arkiv).

»I bund og grund handler det om retfærdighed. Hvorfor skal en pige se sin bror gå i skole, mens hun knokler derhjemme og hendes muligheder bliver til nul?,« sagde kronprinsesse Mary i indslaget på DR1.

I alt blev 71.708.044 kroner samlet ind under showet, der sluttede ved midnatstid natten til søndag.

Beløbet, som almindelige danskere, foreninger og virksomheder har doneret, går til verdens udsatte piger, som var temaet for årets Danmarks Indsamling. Pengene vil gå til 12 konkrete projekter i 12 lande på 3 kontinenter.

Hos Danmarks Indsamlingen er der stor begejstring.

Kronprinsesse Mary under sit besøg i Kalama Conservancy i Kenya, tirsdag den 27. november 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen (arkiv). Vis mere Kronprinsesse Mary under sit besøg i Kalama Conservancy i Kenya, tirsdag den 27. november 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen (arkiv).

Vi er så taknemmelige for, at danskerne bakker op om Danmarks Indsamling og formår at samle så flot et beløb sammen til verdens udsatte piger, siger talsperson Anna Rørbæk til ritzau natten til søndag.



Det var i aftes 13. gang, at indsamlingsshowet, der er et samarbejde mellem DR og 12 af de største humanitære organisationer herhjemme, blev afholdt.

Indsamlingsshowet lørdag blev sendt direkte fra Musikkens Hus i Aalborg.

I byen havde flere end 5000 fundet vej ud til gaderne for at deltage i et lysoptog i aftenmørket. I løbet af de 5 timer, som showet varede, støttede over 300.000 danskere med et beløb.