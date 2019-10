»Hun er en af de bedst klædte royale kvinder, jeg kender til.«

Heaven LeeMiller er modeekspert og blogger på den engelsksprogede modeblog UFO, der udelukkende beskæftiger sig med, hvad de kongelige kvinder har på.

Og det ville være en underdrivelse at påstå, at modebloggeren er begejstret for den danske kronprinsesse.

»Hun repræsenterer Danmark virkelig godt - og hun er altid klædt, så det passer til anledningen,« siger Heaven LeeMiller.

Dette havde Kronprinsessen på under dagsaktiviteterne mandag. Det er af designer Ole Yde. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix og Jens Nørgaard Vis mere Dette havde Kronprinsessen på under dagsaktiviteterne mandag. Det er af designer Ole Yde. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix og Jens Nørgaard

Kronprinsessen har netop besøgt Paris med sin mand, kronprins Frederik, for at udveksle erfaringer med fokus på erhvervsliv.

Her lagde Heaven LeeMiller særligt mærke til, hvordan Kronprinsessen næsten udelukkende var klædt i blåt og hvidt.

»Hvid og blå er to farver fra det franske flag, så det er velovervejet, at det er de to farver, hun bærer,« siger hun og fortsætter:

»Da Frankrig besøgte Danmark, bar hun og resten af familien også farverne blå, hvid og rød, som alle tre indgår i flaget.«

Kronprinsesse Marys kjole fra mandagens aftenarrangement. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix og Jens Nørgaard Vis mere Kronprinsesse Marys kjole fra mandagens aftenarrangement. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix og Jens Nørgaard

Det mener Heaven LeeMille udviser både respekt og omtanke for dem, Kronprinsessen besøger.

En anden ting, hun - også personligt - sætter stor pris på, er, at kronprinsesse Mary ofte er iført dansk design.

»Man kan se, at det er vigtigt for hende at repræsentere det land, hun bor i,« siger hun.

»Det har også betydet, at jeg har opdaget en masse dygtige designere, jeg ikke kendte i forvejen,« fortsætter hun og uddyber, at det jo er et stort plus for en modeinteresseret.

Sådan så Kronprinsessen ud tirsdag under dagaktiviteterne. Kjolen er af designeren Mark Kenly Domino Tan. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix og Jens Nørgaard Vis mere Sådan så Kronprinsessen ud tirsdag under dagaktiviteterne. Kjolen er af designeren Mark Kenly Domino Tan. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix og Jens Nørgaard

Men hvordan skiller hun sig ud fra de øvrige royale kvinder?

»Hun har en meget moderne stil. Hun er bevidst om, hvad der sker i modebilledet, og så er hun ikke bange for at overraske med en særlig farve eller særligt fodtøj,« svarer modebloggeren.

Her henviser hun selvfølgelig til da Kronprinsessen besøgte Rom sidste år, hvor hun havde valgt at parre en hvid kjole med lyse gummisko.

En kjole, hun genbrugte under besøget i Paris tirsdag.

Denne kjole bar Kronprinsessen under den store middag tirsdag aften. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix og Jens Nørgaard Vis mere Denne kjole bar Kronprinsessen under den store middag tirsdag aften. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix og Jens Nørgaard

Og det var faktisk ikke det eneste, hun genbrugte under besøget.

Ifølge Heaven LeeMiller var cirka 60 procent af alt, hun havde på under besøget, noget, hun har haft på før.

Og det er til stor glæde for modebloggeren. Hun er nemlig den skribent, der kunne afsløre, at kronprinsesse Mary er den prinsesse, der bruger flest penge på tøj.

»Vi har regnet det ud ved at finde priser på det tøj, hun har på - eller alternativer til det. Så det kan jo ikke siges med sikkerhed,« understreger hun dog.