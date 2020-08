Kronprins Frederik var både glad og lettet efter sit besøg hos prins Joachim i sidste måned, afslører kronprinsesse Mary over for B.T.

Det er første gang, siden prins Joachim i juli blev ramt af en blodprop i hjernen, at et medlem af kongehuset sætter ord på den sygdom, der naturligvis har påvirket hele familien.

Tidligere på måneden lagde kongehuset et billede på Instagram, som viste, at kronprins Frederik var rejst til Château de Cayx i Frankrig for at besøge sin bror, der her kommer sig efter sygdommen under rolige forhold og varmere himmelstrøg.

'Prins Joachim er fortsat i god bedring, men har stadig brug for ro omkring sig,' lød det i opslaget, der kom fra officiel kilde og ikke Kronprinsen selv.

Men nu fortæller kronprinsesse Mary altså, at besøget havde stor betydning for hendes mand.

»Naturligvis har vi været i løbende kontakt med dem. Min mand har, som I alle ved, været nede og besøge sin bror, og han kom hjem meget glad og lettet. Det var en bror, som har det godt, og som han kender. Og han var lige så snakkesalig, som han altid har været,« fortalte hun.

Kongehuset udsendte for nylig dette billede af kronprinsen på besøg hos sin bror på Château de Cayx i Frankrig. Foto: Kongehuset Vis mere Kongehuset udsendte for nylig dette billede af kronprinsen på besøg hos sin bror på Château de Cayx i Frankrig. Foto: Kongehuset

B.T. mødte kronprinsesse Mary i Grenaa onsdag eftermiddag, hvor hun atter var trukket i arbejdstøjet efter en lang sommerferie. Her havde hun sin første officielle opgave som præsident for WWF Verdensnaturfonden - et hverv hun har aftaget efter afdøde prins Henrik.

Her skulle hun overvære udsættelsen af 50 sømrokker fra Kattegatcentret sammen med Verdensnaturfonden. Men hun tog sig altså også tid til at tale om den ulykkelige begivenhed, som ramte kongehuset om natten den 24. juli.

Her oplevede en ellers frisk prins Joachim - som et lyn fra en klar himmel - en pludselig dissektion af en arterie. Få dage forinden havde han og prinsesse Marie fejret prins Felix, som fyldte 18 år 22. juli, og blot to timer inden blodproppen havde han siddet og givet et større interview til det franske medie Depeche.

Kronprinsesse Mary udsætter fem sømrokker fra Kattegatcentret i Grenaa, onsdag den 19. august 2020. Det er første gang, at der udsættes sømrokker i dansk farvand. Særligt i Nordsøen og Kattegat er bestanden faldet markant. Udsætningen er resultatet af et samarbejde mellem WWF Verdensnaturfonden og H&M og bliver den første officielle opgave for kronprinsessen som nyudnævnt præsident for WWF i Danmark. Foto: Henning Bagger Vis mere Kronprinsesse Mary udsætter fem sømrokker fra Kattegatcentret i Grenaa, onsdag den 19. august 2020. Det er første gang, at der udsættes sømrokker i dansk farvand. Særligt i Nordsøen og Kattegat er bestanden faldet markant. Udsætningen er resultatet af et samarbejde mellem WWF Verdensnaturfonden og H&M og bliver den første officielle opgave for kronprinsessen som nyudnævnt præsident for WWF i Danmark. Foto: Henning Bagger

Han blev først hastigt bragt til et hospital i den mindre sydfranske by Cahors og kort efter overflyttet til universitetshospitalet i Toulouse, hvor han blev opereret.

'Efter de seneste dages indlæggelse og behandling på intensivafdelingen er det nu lægernes vurdering, at Prins Joachim ikke får fysiske følger eller andre mén som følge af blodproppen,' lød det efterfølgende i en pressemeddelelse fra kongehuset.

Der lød det desuden, at hospitalets lægefaglige team vurderer, at risikoen for tilbagefald er meget lille, når arterien først er helet.