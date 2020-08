Sundhedsstyrelsens tredje råd til at undgå corona-smitte lyder: Undgå håndtryk, kindkys og kram.

Netop førstnævnte lod kronprinsesse Mary dog til at have glemt, da hun onsdag for rullende kameraer ankom til Grenaa, hvor hun skulle udsætte 50 sømrokker fra Kattegatcentret.

Ved sin ankomst steg hun ud af bilen og rakte hånden frem til WWF Verdensnaturfondens generalsekretær, Bo Øksnebjerg, som så mødte hende i et håndtryk.

En høflig gestus, som kronprinsesse Mary har udført mange gange før, men som midt i corona-udbruddet bliver frarådet af myndighederne.

Kronprinsessen og Bo Øksnebjerg – i færd med at sætte sømrokker i havet. Foto: Henning Bagger

Et ærgerligt uheld, hvis man spørger historiker og kongehusekspert Michael Bregnsbo, der over for B.T. understreger, at kongehuset har ansvaret for at gå forrest i situationer som netop corona-udbruddet.

Han understreger dog også, at de kongelige bare er mennesker som os andre – de kan også begå fejl.

»Det er selvfølgelig uheldigt, men det kan ske – selv for de kongelige. Men selvfølgelig skal de være et godt eksempel,« siger Michael Bregnsbo.

Ifølge kongehuset var der da også tale om en svipser.

Udsætningen af rokkerne er resultatet af et samarbejde mellem WWF Verdensnaturfonden og H&M og bliver den første officielle opgave for Kronprinsessen som nyudnævnt præsident for WWF i Danmark. Foto: Henning Bagger

»Ja, det var en fejl, og Kronprinsessen beklagede det i situationen,« oplyser kongehusets kommunikationsafdeling til B.T.

Kigger man godt efter på videoen af kronprinsesse Mary, virker det også til, at hun hurtigt blev bevidst om sin fejl.

Efter at have givet hånd til Verdensnaturfondens generalsekretær, Bo Øksnebjerg, hilste hun på en kvinde. Her blev hånden ganske kort stukket frem, men lige så hurtigt trukket tilbage igen. I stedet valgte Kronprinsessen at neje.

Der blev da også hurtigt rettet op på smutteren, fortæller Verdensnaturfondens generalsekretær, Bo Øksnebjerg, som jo var en del af håndtrykket.

Han beklager situationen, men understreger, at der var masser af håndsprit til rådighed under arrangementet.

»Vi var meget opmærksomme på at overholde alle retningslinjer til sømrokkeudsætningen, hvor der var højt humør og god stemning.«

»Det var derfor selvfølgelig en beklagelig fejl i situationen, som der efterfølgende hurtigt blev rettet op på med en god gang håndsprit.«