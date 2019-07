Efter at have været i kontakt med sorgramte, deler Kronprinsesse Mary nu sine erfaringer, fra da hun selv mistede sin mor.

Det var kronprinsesse Mary, der tog telefonerne, da sorgramte ringede ind til Sorglinjen i maj måned.

Efterfølgende har hun i Mary Fondens nyhedsbrev spredt budskabet om, at det er vigtigt at støtte hinanden, når man mister, skriver Billed-Bladet.

Selv har kronprinsessen haft sorgen helt tæt inde på livet, da hun som 25-årig mistede sin mor, Henrietta Donaldson, til en hjertesygdom.

'Da jeg mistede min mor føltes det som om min verden gik i stå. Samtidig fortsatte alle andres liv. Det var svært at acceptere, at livet bare gik videre, og det gjorde, at jeg følte mig meget alene med min sorg,' skriver hun i et nyhedsbrev fra Mary Fonden.

Det er netop følelsen af at være alene efter et tab, som kronprinsesse Mary mener, at det er vigtigt at bekæmpe, og det kan man bedst, hvis man taler med andre om sorgen:

'Når jeg ser tilbage på den periode i dag, så tror jeg, at jeg ville have haft glæde af at åbne mere op og inddrage andre i min sorg.'

På Sorglinjen kan man ringe ind på 70 209 903, hvis man oplever sorg og tale med en frivillig, der selv har erfaringer med et miste en tæt på.