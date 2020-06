Kronprinsesse Mary inviterer hele verden på besøg i Danmark i 2021.

»I dag, hvor vi alle samles for at fejre den globale Pride og det internationale LGBTI+-miljø, sender jeg jer et hjertevarmt ønske sammen med en varm invitation til at besøge os næste år.«

Sådan lyder Kronprinsessens indbydelse, da hun lørdag talte til hele verden på vegne af Danmark under dette års globale Pride-uge, Worldpride.

En begivenhed, der i år må fejres online og via et videotransmitteret show, da coronavirussen har sat en stopper for større forsamlinger flere steder overalt i verden.

Sådan så det ud, da Kronprinsessen talte under onlineversionen af den globale Pride. Foto: YouTube Vis mere Sådan så det ud, da Kronprinsessen talte under onlineversionen af den globale Pride. Foto: YouTube

Næste år er det nemlig Danmarks tur til at afholde den globale Pride, og det ser Kronprinsessen frem til, fortæller hun.

»Som værter er vi stolte af at vise vores danske værdier – som for eksempel ligestilling og menneskerettigheder – frem,« siger hun om næste års fejring.

Kronprinsesse Mary er udnævnt til protektor for den verdensomspændende fejring af LGBT+-miljøet i Danmark.

Og ikke nok med det, så er det Kronprinsessens fødeland, Australien, der tager stafetten efter Danmark.

De skal nemlig afholde Worldpride i 2023.