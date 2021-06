Det var en begejstret kronprinsesse Mary, der onsdag indviede Herlev og Gentofte Hospitals nye akutafdeling.

»Det er som at se ind i fremtidens sygehusvæsen. Det er meget imponerende,« sagde den 49-årige kronprinsesse.

Kronprinsesse Mary trak onsdag i arbejdstøjet og klippede snoren til den spritnye afdeling af sygehuset i Storkøbenhavn.

Hospitalet bliver udvidet med svimlende 56.000 kvadratmeter, og det betyder helt ny akutmodtagelse, intensivafsnit, fødegang og flere store sengeafsnit med enestuer. Sygehuset har således fået en vild ansigstløftning. Nu hedder det Nyt Hospital Herlev.

Kronprinsesse Mary klipper snoren under indvielsen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprinsesse Mary klipper snoren under indvielsen. Foto: Mads Claus Rasmussen

I to timer befandt Kronprinsessen sig på hospitalet, hvor hun blev vist rundt af personalet sammen med sundhedsminister Magnus Heunicke.

Det første stop var en af hospitalets nye traumestuer. Her talte kronprinsesse Mary med akutlægen Kasper Iversen. Det bliver nu meget hurtigere at få patienterne direkte ind på operationsbordet, kunne han fortælle.

Kronprinsesse Mary og formand for regionsrådet i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen besøger sengestue. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprinsesse Mary og formand for regionsrådet i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen besøger sengestue. Foto: Mads Claus Rasmussen

Efterfølgende besøgte Kronprinsessen et af hospitalets nye sengestuer, der nærmest ligner hotelværelser. Der er god plads. Også til pårørende, der kommer på besøg.

Bagefter besøgte kronprinsesse Mary et af hospitalets grønne områder, der er designet af landskabsarkitekten Rasmus Astrup.

Kronprinsesse Mary lytter til arkitekt Rasmus Astrup under besøg i en af de grønne gårde under indvielsen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprinsesse Mary lytter til arkitekt Rasmus Astrup under besøg i en af de grønne gårde under indvielsen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Kronprinsessen så ualmindelig godt ud under besøget og var trukket i sommertøjet.

Kongehusets kalender er igen begyndt at se mere normal ud, og i takt med, at Danmark genåbner, kan de kongelige også tillade sig mere og mere. I løbet af vinteren var Kronprinsessens kalender gabende tom, og det er meget usædvanligt.

Men de kongelige har været yderst påpasselige med at vise sig offentligt, fordi det er noget, der samler danskerne. Folk stimler sammen, når de kongelige trækker i arbejdstøjet, og man ville for enhver pris undgå at sprede coronasmitte.

Men i takt med, at covid-19 er kommet under kontrol, tør man simpelthen mere.

Sommeren er lige om hjørnet, og der er der ofte være lidt mere tomt i den royale kalender.

Kronprinsparret holdt udelukkende sommerferie i Danmark sidste år – tiden vil vise, om de gør det samme i sommeren 2021.