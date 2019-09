Den danske kronprinsesse er et af kongehusets mest populære medlemmer.

Og hun har tilsyneladende også formået at imponere den garvede venstrepolitiker Søren Pind.

Og det i en sådan grad, at den tidligere minister nærmest ikke kan finde ord, der er rosende nok om kronprinsessen i sin nye bog ’Frie ord’.

»Den lindring, kronprinsessen formåede at yde nogle af disse mennesker, var ud over det, nogen borgerlig kunne have gjort,« fortæller Søren Pind i sin bog om en oplevelse, han havde med Mary på en tur til Afrika.

Her ses kronprinsesse Mary og udviklingsminister Søren Pind på besøg i Hulbareg provinsen under turen til Afrika i 2011. Foto: Jeppe Michael Jensen

Det var den første af mange ture for kronprinsessen, som det ses i videoen øverst i artiklen fra en lignende tur til Etiopien, hvor Mary deltog tidligere på året.

Turen med Pind var tilbage i 2011. Kronprinsessen skulle ledsage Søren Pind, der dengang var både udviklings- og integrationsminister, på en rejse til Kenya og Etiopien. En tur, som B.T. for øvrigt også dækkede.

Men ministeren og kronprinsessen nåede ikke længere end til den første mellemlanding i Amsterdam, før der blev vendt op og ned på det hele.

Hjemme i Danmark var der nemlig blevet udskrevet folketingsvalg. Mens kronprinsessen ifølge Pind vidste besked, kom det som en bombe for resten af følget.

Søren Pind husker tydeligt turen til Afrika. Foto: Jeppe Michael Jensen

Også for Søren Pinds særlige rådgiver Martin Ruby, der angiveligt havde glædet sig til også at skulle rådgive Mary, der kun havde medbragt sin hofdame på turen.

Som følge af valgudskrivelsen blev den særlige rådgiver afskediget og sendt hjem med øjeblikkelig virkning – som reglerne foreskriver i de situationer.

Udenrigsministeriet havde også bedt Søren Pind om at vende snuden hjem, da kronprinsessen bemærkede, at han hellere lige måtte kontaktet Statsministeriet.

Og der lød beskeden, at Pind mod kutymen ikke skulle vende hjem, men fortsætte turen til Afrika med kronprinsessen.

B.T. var også med på turen til Afrika i 2011. På billedet kan man se B.T.s politiske reporter ved bordet for enden. Foto: Jeppe Michael Jensen

Dog var der en lille ændring i programmet.

Den garvede Pind skulle træde et skridt tilbage og lade kronprinsessen gå i front, så det var ham, der ledsagede hende og ikke omvendt.

Selv om det var lidt uvant for Søren Pind ikke at være i Danmark i begyndelsen af en valgkamp, så havde han tilsyneladende ’intet imod’ at rejse med kronprinsessen:

»Og skulle det eventyr, jeg havde været ude på det seneste halvandet år, ende med en rejse gennem Afrika med den danske kronprinsesse, så ville det være et punktum, jeg aldrig ville glemme«, skriver han.

Kronprinsesse Mary har siden været i Afrika flere gange - blandt andet som protektor for FNs Befolkningsfond, UNFPA. Foto: Mads Claus Rasmussen

Som historiebøgerne kan fortælle endte det jo med, at Løkke mistede statsministerposten til Helle Thorning Schmidt, og Søren Pind dermed også mistede sin ministerpost.

Det ødelagde dog ikke politikerens minder fra turen, som han kalder fantastisk.

Særligt bemærker han den lindring, som kronprinsessen gav, da de besøgte de nødlidende og fattige.

Ifølge Søren Pind beviser det, at monarkiet har en virkning i det 20 århundrede.

Turen til Afrika var dog ikke den eneste gang, hvor Mary har formået at imponere den nu 49-årige Søren Pind.

Ved en anden lejlighed var han i NewYork med hende, hvor de sammen sad og hørte på fem kvinder, der fortalte om at være blevet voldtaget.

Også her viste kronprinsessen sin empatiske side, da hun lyttende i ny og næ tog kvindernes hænder.

»Jeg har og mødt mange dygtige politikere i min tid. Men jeg har aldrig mødt nogen med bedre evner udi netop denne form for kontakt end kronprinsessen,« skriver han i bogen.