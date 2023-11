Kronprinsesse Mary har sagt ja til at lave et nyt tv-program for DR.

Programmet hedder 'Naturen og vores sind – Kronprinsessen ved Vesterhavet', og her tager hun sammen med tv-lægen Peter Qvortrup Geisling en tur til Vesterhavet for at sætte fokus på to ting:

Naturen og mental sundhed.

I programmet taler de ifølge en pressemeddelelse med tre danskere, der har haft det mentalt svært.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Kronprinsesse Mary, Peter Qvortrup Geisling og de tre medvirkende i programmet. Foto: Kristian Graven Vis mere Kronprinsesse Mary, Peter Qvortrup Geisling og de tre medvirkende i programmet. Foto: Kristian Graven

De har kæmpet med stress, psykiske lidelser og sorg – og alle har de brugt naturen til at finde ro og balance i livet, skriver DR.

Ifølge DR er det kronprinsesse Mary, der selv har valgt, at de skal mødes ved Vesterhavet, fordi det er et sted, hvor der både kan være 'vildt og roligt' præcis ligesom sindet.

Derudover var Vesterhavet ifølge DR kronprinsesse Marys første møde med den danske natur, da hun i sin tid kom til Danmark.

I programmet vil de også tage forbi kronprinsesse Marys egen vilde have ved Fredensborg Slot.

'Naturen og vores sind – Kronprinsessen ved Vesterhavet' får premiere på DR torsdag den 30. november.

Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T. royale podcast 'Kongehuset bag kulissen':