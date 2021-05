»Hun konkurrerer på lige fod med alle andre. Der er ingen særhensyn, fordi man er kongelig. Det ved jeg, at hun nyder. Og det gør vi andre også.«

Sådan lyder det fra Dansk Ride Forbunds formand, Ulf Helgstrand, efter at kronprinsesse Mary overraskede i weekenden ved at debutere på et højt niveau til et ridestævne.

Det var i Frederiksværk Rideklub, at landets kommende dronning to gange red ind på sin brune hest Blue Hors Edelman, der tidligere har været redet af LEGO-arvingen Agnete Kirk Thinggaard, til et såkaldt landsstævne.

Landsstævner er den højeste kategori af stævner på nationalt niveau, og selv om Kronprinsessen ifølge ridehesten.com kun deltog i to klasser på mellemniveau – MB1 og MB2 – imponerer det alligevel Ulf Helgstrand.

Mary ses her på den 12-årig vallak Edelman. Hun har redet hesten gennem længere tid. Det fremgår ikke, om kronprinsesse Mary er ejer hesten, eller om hun har lånt den af Lego-ejer Kjeld Kirk Kristiansen, der tidligere har været oplyst som ejer af hesten. Foto: Ridehesten.com/Kristine Ulsø Olsen Vis mere Mary ses her på den 12-årig vallak Edelman. Hun har redet hesten gennem længere tid. Det fremgår ikke, om kronprinsesse Mary er ejer hesten, eller om hun har lånt den af Lego-ejer Kjeld Kirk Kristiansen, der tidligere har været oplyst som ejer af hesten. Foto: Ridehesten.com/Kristine Ulsø Olsen

»Det er gået stærkt. Hun er blevet dygtig, og at hun har mod på at konkurrere i den position, hun har i samfundet, det synes jeg er sejt. Jeg synes, hun er rigtig sej,« lyder det fra formanden, der dog ikke tør gætte på, om Kronprinsessens talent rækker til, at vi kan se hende repræsentere Danmark ved kommende internationale mesterskaber.

»Der går jo tre år til det næste OL (Mary er ikke kvalificeret til dette OL, red.), og der kan ske meget på tre år, og så kommer det også helt an på, hvilket hestemateriale man har. Hverken hest eller rytter gør det alene – de skal passe sammen,« siger han.

Kongehusekspert og historiker Sebastian Olden-Jørgensen finder det både sjovt og spændende, at Kronprinsessen ser ud til at satse seriøst på ridesport.

»Det er en opfølgning på kronprinsparrets fælles sportslige profil, men jeg synes også, at det vidner om, at hun er konsekvent og egentlig meget bevidst udvikler sig og sin rolle, og at hun ikke bare passer sit job,« siger han.

Kronprinsesse Mary deltager tit ved hestearrangementer. Her ses hun sammen med Lego-arving Agnete Kirk Thinggaard. Foto: Henning Bagger Vis mere Kronprinsesse Mary deltager tit ved hestearrangementer. Her ses hun sammen med Lego-arving Agnete Kirk Thinggaard. Foto: Henning Bagger

Hvis Mary drømmer om de store mesterskaber, vil det dog nok være smartest at få det afprøvet, inden hun en dag bliver dronning.

For når først hendes mand bliver regent, og hun selv bliver dronning, bliver der formentlig ikke mulighed for så mange ridestævner.

Ifølge Olden-Jørgensen havde det for 30-40 år siden været helt utænkeligt, at en dronning skulle deltage i ridestævner. Og selvom tiderne har skiftet, er han ikke helt overbevist om, at det vil gå hånd i hånd med omverdenens forventninger.

»Men Dronningen og prins Henrik skubbede til grænserne for, hvad de kongelige kan deltage i, da de begyndte at udstille kunst. Så jeg vil ikke på forhånd udelukke det, selvom jeg umiddelbart ville sige, at hun (Mary, red.) ville passe bedre på tribunen end på banen,« siger han.

Vil det være ok, hvis Mary fortsætter sin ridekarriere, når hun bliver dronning?

Han forklarer, at omverdenens forventninger til et statsoverhoved og dennes ægtefælle er, at man mere kaster glans over arrangementer frem for at deltage i dem.

Uanset hvor længe Kronprinsessen bliver at finde på konkurrencebanerne, ændrer det næppe på den store glæde hos Dansk Ride Forbund over, at hun lige nu er aktiv dressurrytter.

»Det er en fin markedsføring af vores sport, og Kronprinsessen er et meget elsket menneske, og hun er jo også dygtig. Det er en fornøjelse, at hun er faldet for vores sport. Det er vi da superglade for,« lyder det fra Ulf Helgstrand.

Du kan se kronprinsessens ridt herunder: