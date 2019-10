Kunne du også genkende den hvide kjole, kronprinsesse Mary bar tirsdag under kronprinsparrets besøg i Paris?

Du har gode øjne. Hun bar nemlig samme kjole under et besøg i Rom for cirka et år siden.

»Det er ikke tilfældigt,« siger modeekspert Laura Terkildsen.

Hun mener bestemt, at det er med vilje, at Kronprinsessen vælger at bruge den samme kjole igen.

Mary besøger privathospitalet Les Peupliers. Tirsdag den 8. oktober 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Mary besøger privathospitalet Les Peupliers. Tirsdag den 8. oktober 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Hun har fået kritik for ikke at gå særlig miljøvenligt klædt, så det er med stor sandsynlighed gennemtænkt,« siger hun og fortsætter:

»Det er helt sikkert et statement.«

Da kronprinsesse Mary første gang bar kjolen, husker du måske også, at hun parrede den med et - for en royal - udsædvanligt sæt fodtøj. Gummisko.

Det fik stor omtale i medierne, og flere var meget begejstrede for Kronprinsessens modige valg, som modeekspert Laura Terkildsen også beskriver som 'ikonisk'.

Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary ved Terme di Caracalla i Rom, tirsdag den 6. november 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary ved Terme di Caracalla i Rom, tirsdag den 6. november 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det var dog ikke tilfældet denne gang. Det hvide bånd i taljen var skiftet ud med et mørkeblåt og skoene var skiftet ud med stiletter i samme farve.

»Hun har haft et blåt/hvidt tema gennem hele turen. Det giver hende et corporate look (professionelt udtryk, red.),« forklarer Laura Terkildsen.

Genbrug er dog ikke noget nyt i det danske kongehus, forklarer hun:

»Det er ikke noget nyt. Vi har jo før set Dronningen få syet kjoler om.«