Lige nu spiller de danske fodboldkvinder ottendedelsfinale mod VM-værterne fra Australien.

Og der bliver heppet fra alle kanter. Også fra Det Danske Kongehus.

»Vi hepper fra ‘Top Over’ og hele vejen ‘Down Under’,« skriver kronprinsparret på Instagram.

Men selvom kronprinsesse Mary i dagens anledning har pyntet både sig selv og sin hund med dannebrogsflag, og selvom hun skriver: »Kom så, Danmark.«