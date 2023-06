Kronprinsesse Mary fik endnu en gang imponeret med sin måde at neje på, da hun var med kronprins Frederik til royalt bryllup i Jordan.

Her skulle Kronprinsessen neje foran dronning Raina, og det gik over al forventning, hvis man skal tro kommentarer på sociale medier.

På både Twitter og TikTok deles klippet af kronprinsesse Mary og her er folk ellevilde med teknikken fra den danske prinsesse.

#NEW Crown Prince Frederik and Croen Princess Mary have arrived at Zaharan Palace for the wedding of Crown Prince Al Hussein and Rajwa Al Saif



Mary s curtsy pic.twitter.com/YDRO9Clgtk — CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) June 1, 2023

'Sikke en teknik,' skriver en.

'Hun gør det altid så godt,' lyder det fra en anden.

'Hun er dronningen af at kunne neje dybt', istemmer en tredje.

Kronprinsparret deltog ved brylluppet i Jordan sammen med flere andre royale gæster. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kronprinsparret deltog ved brylluppet i Jordan sammen med flere andre royale gæster. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Og det er bestemt ikke første gang, at Marys teknik roses.

Det fortæller historiker Emma Paaske til B.T.

»Jeg lagde mærke til, at TikTok og internettet generelt gik totalt amok over, at Mary måske har den flotteste neje-teknik.«

»Der er vanvittigt mange videoer på TikTok, der viser, hvor god hun er til at neje. Det er virkelig flot.«

Hvad det helt præcist skyldes vides ikke, men Emma Paaske er ikke i tvivl om, at Kronprinsessen har helt styr på, hvad hun laver.

»Hun bliver skamrost. Der er ingen, der kan overgå Mary i hendes nejeteknik.«

Kronprinsparret var i Jordan for at fejre ægteskabet mellem Jordans kronprins Hussein og arkitekten Rajwa Khalid Alseif.

Ceremonien fandt sted ved Zahran-paladset i Jordans hovedstad, Amman, hvor 140 gæster var inviteret for at fejre parret.

Royale gæster fra hele verden har deltaget i bryllupsceremonien.

Også det britiske kronprinspar, prins William og prinsesse Kate, deltog i begivenheden.

Det samme gjorde Hollands konge Willem-Alexander og dronning Maxima.

Jill Biden, som er USA’s førstedame og hustru til landets præsident, Joe Biden, var også på gæstelisten.