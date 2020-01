De svenske kongelige er flittige gæster. Beckhamparret ses der tit. Den britiske prins Andrew ejer en hytte. Og det samme gør den danske mangemillionær Lars Tvede.

Det vrimler med kendte og kongelige i den lille bjergby Verbier i det sydvestlige Schweiz, som de næste tre måneder skal være hjemby for kronprinsesse Mary og kronprinsparrets børn. B.T. har kigget nærmere på byen.

»De danske kongelige, ja ja, dem kender vi godt. Dem kender alle. De kommer her hvert år.«

Sådan lyder det fra taxichaufføren, der snakker lystigt, mens han forsøger at transportere B.T.s journalist sikkert frem mellem skisportsstedet Verbier, som ligger i 1500 meters højde, og byen Le Chable, der ligger for foden af bjerget.

Det er her, det lille gule tog kører til, så man kan komme frem til det eksklusive skiresort, hvis man ikke lige ynder at ofre 2-3.000 kroner på en taxi fra lufthaven i Geneve eller en endnu større sum på en helikopter.

Men det er der ellers mange, der gør – tager helikopteren, fortæller taxichaufføren.

Han begynder at remse op af navne på alle de kendte, han ved, der besøger byen. Heriblandt prins William og hertuginde Kate, der ligesom kronprins Frederik og kronprinsesse Mary nærmest årligt gæster Verbier sammen med deres børn.

Også flere af kronprinsesse Marys veninder som Caroline Fleming og Sarah Zobel viser jævnligt billeder fra deres ture til Verbier på de sociale medier. Og Kronprinsens ven Peter Warnøe har i mange år haft en bolig i byen.

Kronprinsesse Mary skal sammen med prins Christian, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine bo i Verbier i tre måneder, hvor børnene skal gå i skole. Kronprinsparret har mange gange tidligere været i Verbier på skiferie. Her ses de for nogle år siden. Foto: Maxime Schmid Vis mere Kronprinsesse Mary skal sammen med prins Christian, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine bo i Verbier i tre måneder, hvor børnene skal gå i skole. Kronprinsparret har mange gange tidligere været i Verbier på skiferie. Her ses de for nogle år siden. Foto: Maxime Schmid

Man skal da heller ikke mange skridt ind i Verbier, før det er tydeligt, at den lille by med de 3-4.000 faste indbyggere har et stort segment af velhavende gæster.

Midt på hovedgaden skråt over for privatskolen Lemania-Verbier, som kronprinsparrets børn skal gå i, ligger informationskontoret.

Her har informationsmedarbejderen Elise Farquet et godt bud på, hvorfor byen er så populær hos de rige og kongelige.

»De kommer for atmosfæren. Den er sporty og chik uden at være for meget 'bling'. Her er roligt og fredeligt, og der er ikke så mange, der forstyrrer dem,« siger hun og tilføjer, at byen også har et rigtig godt skiterræn.

Det er denne skole i Verbier, som kronprinsparrets børn skal gå i fra januar til april. Foto: Silla Bakalus Vis mere Det er denne skole i Verbier, som kronprinsparrets børn skal gå i fra januar til april. Foto: Silla Bakalus

At byen henvender sig til det velhavende segment, vidner både de dyre Rolex-ure hos byens guldsmede samt et kig i ejendomsmæglerens vindue om.

Omkring fem millioner kroner skal man hive op af lommen for en treværelseslejlighed i en skihytte – også kaldet chalet – og vil man have sin helt egen hytte, løber det hurtigt op i 15 millioner kroner.

De kendte og kongelige er dog svære at få øje på, da B.T. besøger byen et par uger før jul. Måske fordi sæsonen først lige er ved at gå i gang, og måske fordi alle vitterligt falder ind i mængden i Verbier.

I hvert fald mærker man lidt et kodeks i byen. Spørger man uden for referat, så har alle hørt, at det danske kronprinspars børn skal gå i skole i byen de næste tre måneder. Men spørger man officielt til en artikel, så er der nærmest ingen, der ved, hvem de danske kongelige er.

De fine bjerghytter – kaldet chalets – er utroligt populære. Foto: Silla Bakalus Vis mere De fine bjerghytter – kaldet chalets – er utroligt populære. Foto: Silla Bakalus

Ifølge erhvervsmanden og mangemillionæren Lars Tvede, der i mange år har boet i Schweiz, er den form for diskretion kendetegnende for Schweiz.

»Berømte mennesker kan gå rundt i ikke kun Verbier, men generelt i Schweiz fuldstændig uantastet. Schweiz har en kultur, hvor man finder det aldeles upassende, hvis man stopper en kendt person på gaden. Her er meget stor respekt for privatlivets fred. Til gengæld hilser alle på hinanden. Man jagter ikke det der med, at man er kendt,« siger han.

Lars Tvede har selv gennem mange år haft et chalet i Verbier. Og hans ældste datter, Sofie Tvede, har ligeledes gået i skole i byen i et år. Dog på den lokale skole og ikke den, som kronprinsparrets børn skal gå på.

Han ser mange fordele ved at gå i skole i Verbier.

»Det er et meget sikkert sted, så børnene vil kunne gå ud og besøge hinanden mere end normalt,« siger han.

Han mener, at det var et godt valg, at kronprinsparret har valgt Verbier til deres udlandseventyr.

»For mig lyder det som en rigtig, rigtig god beslutning, for Verbier byder jo på utrolig mange naturoplevelser for børn, og jeg har nogle børn, der er meget arbejdsomme og ansvarlige, og jeg tror, at det har bidraget, at de har været meget ude i naturen under krævende forhold, siden de var små,« siger Lars Tvede og fortæller blandt andet om, hvordan børnene har været igennem snestorme:

»Man kunne ikke bare lægge sig ned og græde. De skulle simpelthen gå eller løbe på ski, indtil de kom i sikkerhed igen. Det er så indgroet i dem, at man skal tage ansvar.«

Det er langs de to skiløjper, der løber helt ned til byen, at de dyreste huse ligger. Foto: Silla Bakalus Vis mere Det er langs de to skiløjper, der løber helt ned til byen, at de dyreste huse ligger. Foto: Silla Bakalus

Kronprinsparret håber, at deres børn får en oplevelse for livet:

»Vi ser det som en gave til vores børn, hvor de kan være sammen om det, og en gave, de kan have med sig resten af livet,« fortalte Kronprinsessen i oktober.

Kongehuset har ikke officielt meddelt, hvornår kronprinsparrets børn flytter til Schweiz og starter i skole, men ifølge skolens hjemmeside begynder det nye semester den 6. januar.

Tilbage i Verbier er det tid til, at B.T.s journalist skal ned ad bjerget igen. Denne gang med den prisvenlige lukkede skilift, som mange turister med glæde bruger. Lugten af pot hænger i den trænge kabine, da jeg stiger ind i den – og afslører, at Verbier nok favner over et meget bredt klientel.