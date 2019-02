Udenfor gik en ung fyr forbi i mørket og røg en cigaret, mens kongelige, organisationsrepræsentanter og samfundsspidser var samlet for at forhindre netop det.

Kronprinsesse Mary skulle mandag overrække Kræftens Bekæmpelses Hæderspris.

Den gik i år til seks dagligvarekæder, som har fjernet eller vil fjerne cigaretter og tobak fra den mest lokkende hylde.

På den måde er de med til at gøre, at færre unge og børn vil blive fristet, understregede kronprinsesse Mary, da hun stod ved talerstolen i Skuespilhuset.

Kronprinsesse Mary med Virgil Katring-Rasmussen, som overrakte blosmter, direktør for Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker, og formand for Kræftens Bekæmpelse. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019)

»De tager mere hensyn til børn og unge end til indtjeningen,« slog kronprinsessen fast i sin tale og uddybede:

»Det er ubærligt at tænke på, at hveranden, der ryger hele livet, dør af det.«

Kronprinsessen bemærkede desuden, at cigaretterne hidtil har stået lige i øjenhøjde for de unge.

Dermed giver de et indtryk af, at det er en lige så almindelig vare som alt muligt andet.

Kronprinsesse Mary overrækker Kræftens Bekæmpelses Hæderspris i Skuespilhuset mandag den 4. februar 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019)

Tobak indeholder over 70 kræftfremkaldende stoffer. Og til den store forsamling i Skuespilhuset vurderede hun, at det nok var umuligt at finde en anden supermarkedvare med samme mængde kemi i sig.

Mandagens hæderspris gik til de seks dagligvarekæder Aldi, Coop, Lidl, Rema 1000, Salling Group og Magasin.

»Det har krævet mod og samarbejdsvilje,« sagde hun, om den beslutning, som de store kæder tog sammen.

Med prisen hører der, som de ni foregående år prisen er givet, en penge-belønning på 50.000 kroner.

Kronprinsesse Mary overrækker Kræftens Bekæmpelses Hæderspris til (fra venstre) Per Bank, Salling Group, Henrik Burkal, Rema 1000, Frederik G.G.G. Nielsen, Magasin, Kronprinsessen, Helen Bernt Andersen, formand Kræftens Bekæmpelse, Dirk Fust, Lidl, Peter Høgsted, COOP og Finn Tang, ALDI i Skuespilhuset mandag den 4. februar 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019)

Tidligere er prisen gået givet til enkeltpersoner eller organisationer.

Virksomhederne havde besluttet, at Kræftens Bekæmpelse skulle vælge nogen, som kunne modtage pengene som en donation.

Det blev Middelfart Produktionsskole, som fik pengene, da de også har taget kampen mod cigaretterne op.

»På et tidligt tidspunkt har de taget et aktivt valg og som uddannelsesinstitution gået foran,« fortalte kronprinsesse Mary.

I dag ryger 24 procent af de 16 til 19-årige fast eller lejlighedsvist.

Det tal er steget med to procent siden 2013

Blandt andet derfor lagde Kronprinsessen vægt på, at det er værd at slå et slag for danske børn og unges fremtid.